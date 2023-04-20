Саудовский юрист подал иск на Роналду за непристойный жест. Его могут депортировать!

После матча с „Аль-Хилялем“ (0:2) 38-летний португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики „Месси, Месси!“ со стороны фанатов соперника.

„Это считается преступлением публичного бесчестия, и оно может повлечь за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем“, — отметил адвокат, специализирующийся в области международного права.

Как сообщает ESPN, поведение Роналду обсуждалось в телепередаче „Action ya Dawri“, выходящей в Саудовской Аравии. Ведущий программы Мохамед аль-Анзи связался с людьми в „Аль-Насре“, которые заявили ему, что португалец сделал этот жест, так как „во время матча получил удар по гениталиям“.

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