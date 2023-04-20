„Всех обманул и себя не забыл“. Чичваркин о Путине, вербальной победе Украины и званом ужине за 10 тысяч евро

Евгений предлагает встретиться рано утром в Старой Риге — позавтракать в одном из кафе. Найти открывающееся раньше полудня приличное заведение в старом городе непросто — в итоге встречаемся в Hotel Relais le Chevalier.

„Зато у вас воздух хороший. К счастью для экологии — экономика здесь не на высоте“, — отмахивается Чичваркин от моей попытки поговорить о трудностях латвийских рестораторов. Уверяет, что его винный бизнес „тяжело, но выкарабкивается“ из кризисов. Завтраки в Hide собирают по сто человек, но с „теперешними зарплатами — это большое упражнение“.

Инфляция затронула все страны. Однако не повлияла на желание людей жертвовать средства для украинских беженцев. На вопрос, почему для благотворительного ужина выбрана Латвия, где инфляция вдвое выше английской, а состоятельных людей на порядки меньше, Чичваркин отшучивается: „Все когда-то происходит впервые“.

Мероприятие в таком формате он проводит уже в пятый раз. Два первых ужина Чичваркин организовал на Лазурном берегу вместе с кулинаром родом из Одессы Никой Белоцерковской (в Инстаграмме Ника назвала эти ивенты „фуд-шапито“). Еще два — на даче Чичваркина в Виндзоре, под Лондоном. И вот, пятый пройдет на его „дальней даче“ в Юрмале.

Все собранные средства аккумулируются на счетах трех благотворительных фондов. Common Ground — он занимается адаптацией беженцев, которых „Латвия приняла больше, чем обещала“. Именно этот фонд, по словам Чичваркина, во многом способствовал нормализации жизни украинцев здесь. Tavi Draugi – занимается гуманитарными отправками в Украину. И благотворительный фонд „Відчуй“. Его соосновательница Тата Кеплер поясняет: деньги уходят на тактичную и гражданскую медицину в Украине.