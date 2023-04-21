Сколько стоит Месси и когда он станет свободным?

По информации источника, „Барселона“ предложит Месси контракт на один год с возможностью продления ещё на один сезон. Предлагаемая каталонским клубом зарплата в четыре раза ниже той, что есть у аргентинского нападающего в „ПСЖ“.

Соглашение Месси с „ПСЖ“ истекает в конце июня 2023 года. Нападающий может стать свободным агентом. По информации СМИ, помимо „Барселоны“, в подписании Месси заинтересован саудовский „Аль-Хиляль“, который готов предложить футболисту зарплату € 400 млн в год. На момент окончания контракта с „ПСЖ“ Месси будет 36 лет.

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