Свобода о своем уходе из сборной Эстонии по биатлону: Конфликта не было, просто результаты не соответствуют ожиданиям
Главный тренер сборной Эстонии по биатлону белорус Федор Свобода покинул свой пост. Специалист завершил работу с командой, поскольку Федерация биатлона Эстонии не стала продлевать с ним контракт, передает rus.err.ee со ссылкой на „Актуальную камеру“.
Ранее СМИ сообщали, что у тренера были конфликты с некоторыми из своих подопечных.
На посту главного тренера сборной Эстонии по биатлону Федор Свобода работал с мая 2021 года.
RusDelfi связались с Федором Свободой, который прокомментировал свой уход из сборной Эстонии.
„Контракт заканчивается 15 мая, конфликтов я с какими-то подопечными не помню, дискуссии возможно были, но это не причина ухода. Причина, на мой взгляд, наши результаты, которые не соответствуют ожиданиям, а та, о которой мне сказал Каури (новый спортивный директор), это „давление Олимпийского комитета“.
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