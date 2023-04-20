Свобода о своем уходе из сборной Эстонии по биатлону: Конфликта не было, просто результаты не соответствуют ожиданиям

Ранее СМИ сообщали, что у тренера были конфликты с некоторыми из своих подопечных.

На посту главного тренера сборной Эстонии по биатлону Федор Свобода работал с мая 2021 года.

RusDelfi связались с Федором Свободой, который прокомментировал свой уход из сборной Эстонии.

„Контракт заканчивается 15 мая, конфликтов я с какими-то подопечными не помню, дискуссии возможно были, но это не причина ухода. Причина, на мой взгляд, наши результаты, которые не соответствуют ожиданиям, а та, о которой мне сказал Каури (новый спортивный директор), это „давление Олимпийского комитета“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.