Финский игрок НБА в этом году набирал по 25 очков за матч, а потом собрал вещи и уехал на родину, чтобы служить в армии(1)
Форвард „Юты“ Лаури Маркканен на этой неделе официально поступил на военную службу в Финляндии. 25-летний баскетболист прибыл в понедельник в Спортивную школу Сил обороны Финляндии в Сантахамине, Хельсинки, с бритой головой.
Все дело в том, что по финским законам все мужчины до 30 лет обязаны пройти службу в армии – на военной службе Лаури проведет 6 месяцев, пишет Sports.ru.
„Это новое испытание, которое я собираюсь пройти. Как и на баскетбольной площадке, буду стараться изо всех сил каждый день, и я знаю, что все будет хорошо. Я взволнован. Никогда этого не делал и уверен, что многому научусь“, – сказал Маркканен.
В этом сезоне финн провел за „Юту“ 66 матчей и набирал в среднем 25.6 очка за матч.
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