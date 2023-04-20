ВИДЕО | Хоккеист из Кохтла-Ярве снова забил на чемпионате мира

Увы, австралийцам это не помогло. За последние пять минут поединка они пропустили 3 шайбы и уступили 2:4. После трёх туров турнира, который проходит в Мадриде у команды Австралии нет набранных очков. Впереди матчи с Израилем и Грузией. Лидируют в группе команды Хорватии и Испании - у обеих по 9 очков. Встреча лидеров состоится 22 апреля. Победитель группы выйдет в лигу 1B, матчи которой в 2023 году состоятся в Таллинне. Там компанию сборной Эстонии составят команды Японии, Китая, Нидерландов, Украины и Сербии.

Вадим Вирясов родился в 1986 году, он вляется воспитанником хоккея Кохтла-Ярве, однако в возрасте 16 лет покинул эстонскую лигу, играл за юношескую команду „Ческа Липа“ в чемпионате Чехии, а в дальнейшем за команды мастеров в Латвии, России (первая лига), Финляндии (второй дивизион), дважды возвращался в Эстонию (играл за „Викинг“ и ХК „Пантер“), пока в 2014 году окончательно не обосновался в Австралии. Выступает за клуб „Мельбурн Мустангз“ и сборную Австралии. В прошлом выступал за основную сборную Эстонии (выигрывал чемпионат мира в группе 2A в 2014 году). С 2019 года выступает за национальную сборную Австралии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.