МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: рискните свободой и жизнью, освободите российских политзаключенных!

Видеть то, как Владимиру Кара-Мурзе зачитывали приговор, было невыносимо, у любого человека, наделенного долей эмпатии, сердце в этот момент упало к ногам: если нынешний 41-летний мужчина отсидит в тюрьме 25 лет, то на момент освобождения ему будет 66 лет. Да, борцы за свободу и диссиденты раньше тоже теряли целые десятилетия своей жизни, борясь с преступными режимами, но Кара-Мурза, а также, например, Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Сафронов и другие страдают не совсем понятно за что.