МНЕНИЕ | Quo vadis, Keskerakond?(8)
История у партии долгая и довольно пестрая, ей не раз предрекали самые мрачные сценарии будущего, но центристам всегда удавалось выходить из сложных положений, отмечает член правления Центристской партии Вадим Белобровцев.
В минувшую субботу прошел Совет уполномоченных Центристской партии, который при соотношении голосов 74:75 проголосовал против проведения в этом году внеочередного съезда (конгресса) партии. В свете возникшего противостояния Юри Ратаса и Михаила Кылварта некоторые поспешили трактовать этот результат как минимальную, но все же победу Ратаса. Однако это не так. Чтобы в этом убедиться, достаточно переформулировать ключевой вопрос Совета уполномоченных: вместо „Поддерживаете ли вы проведение внеочередного конгресса партии?“ – „Довольны ли вы работой председателя партии?“. В этом случае соотношение голосов – фактически 50 на 50 – читается как предельно ясный сигнал.
Неудача на парламентских выборах заставила многих задуматься о том, как партия собирается выходить из сложнейшей ситуации, в которой оказалась. Обсуждение давно вышло за пределы самой партии. Журналисты разных изданий расписывают возможные варианты дальнейшего развития событий или даже забрасывают центристов советами, что и как им делать, или, наоборот, чего ни в коем случае не делать.
Конечно, отрадно, что СМИ так резко и серьезно озаботились будущим Центристской партии, но, думаю, мы должны справиться с возникшей ситуацией сами. В конце концов, история у партии долгая и довольно пестрая, ей не раз предрекали самые мрачные сценарии будущего, но центристам всегда удавалось выходить из сложных положений. Выйдем и в этот раз, если будем поступать грамотно и сохранять единство. А главное – будем ставить во главу угла интересы избирателей, а не ловить ветер политической конъюнктуры.
Юри Ратас еще до выборов сказал в одном из интервью: если центристы не займут первое или второе место, он как председатель партии будет за это отвечать. Итог – третье место, потеря сразу 10 парламентских мандатов; люди ждут, когда председатель возьмет на себя ответственность. Пока этого не произошло, хотя прошло уже полтора месяца – вполне достаточно, чтобы осознать произошедшее.
Субботнее голосование показало, что есть члены партии, которые даже при такой ситуации не желают ничего менять в руководстве, и есть центристы, которые видят в таком подходе большой риск. Ибо не понимают, на что надеются эти первые. Общаясь с однопартийцами, которые склонялись к тому, чтобы Юри Ратас продолжал работу в качестве председателя партии, я задавал им один простой вопрос: что заставляет их думать, что Ратас, при котором результаты партии на всех выборах с 2017 года (напомню, он стал председателем центристов в 2016 году) последовательно становились все хуже, вдруг добьется с партией хорошего результата на следующих выборах в 2025 году? С чего вдруг произойдет это резкое улучшение? Ответа никто дать так и не смог.
При этом надо понимать, что те факторы, которые Ратас приводит в качестве причин поражения на выборах (война в Украине, недостаток у партии денег) никуда не исчезли – вряд ли кто-то может предсказать, когда закончится война, а финансовые проблемы партии в ближайшее время не исчезнут точно, учитывая потерю 10 мандатов в парламенте.
Что же касается СМИ, то довольно симптоматично, что почти все они сходятся в одном: решение не проводить внеочередной конгресс совершенно точно не пойдет партии на пользу. Более того, пишут, что „Ратас взял партию в заложники“, намекают, что он банально испугался конкуренции со стороны Михаила Кылварта и сделал все, чтобы очная дуэль не состоялась. И раз за разом повторяют – председатель должен брать на себя ответственность за неудачи на выборах. Как, к примеру, поступила премьер-министр Финляндии Санна Марин, заявившая после недавних выборов, что оставит пост руководителя финских социал-демократов, хотя их результат на выборах не был столь удручающим, как результат эстонских центристов.
Напрашивается нехитрый вывод: продолжая двигаться в том же направлении под прежним руководством, Центристская партия рискует потерпеть следующее поражение уже на муниципальных выборах 2025 года, оправиться от которого будет еще сложнее. Поэтому проведение внеочередного конгресса партии и смена руководства во главе с председателем представлялись совершенно необходимым шагом.
Совет уполномоченных с преимуществом в один голос решил иначе, и внеочередного конгресса в этом году не будет. Однако есть два важных обстоятельства: во-первых, это минимальное преимущество означает, что очень большая часть партии не согласна с ее нынешним курсом и тем, как партией руководят. И будет продолжать требовать перемен. Во-вторых, решение Совета уполномоченных никак не отменяет необходимости формирования четких позиций по ряду жизненно важных вопросов. Необходимо укрепить партию как структуру, сделать так, чтобы решения принимались после серьезного обсуждения, изменить практику, при которой рядовой член Центристской партии узнает о принятых ею решениях из СМИ, а не от руководства своего округа.
Поэтому можно сказать, что все только начинается: Михаил Кылварт вышел с идеей провести 3 июня большую конференцию, посвященную видению будущего Центристской партии. И дело тут не столько в спасении собственно партии (хотя, согласитесь, детище Эдгара Сависаара стоит того, чтобы за него бороться), сколько в определении той роли, которую она должна играть в эстонской политике. Потому что ни одна другая партия в стране не хочет и не может быть тем противовесом политике Партии реформ и возглавляемых ею коалиций.
Однако реализовать этот потенциал мы сможем только в том случае, если вернем себе политическую осанку и смелость отстаивать свои принципы .В противном случае уже через два с половиной года, если не раньше, на повестке дня может оказаться вопрос не одного или другого сценария развития партии, а ее дальнейшего существования в принципе. А там уже смена руководства и курса будет, как в известной поговорке, под стать боржоми, который поздно пить при отказавших почках.
P.S. Юри Ратас объявил, что в мае 2024 года будет баллотироваться в Европейский парламент, причем пообещал делать это со всей серьезностью. Что это – новая попытка избежать прямой конкуренции с Михаилом Кылвартом на конгрессе в следующем году? Своеобразное желание взять на себя политическую ответственность, сев в теплое кресло европарламентария?.. В любом случае, подобные новости не прибавляют партии уверенности в завтрашнем дне.
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