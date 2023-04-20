МНЕНИЕ | Quo vadis, Keskerakond?

В минувшую субботу прошел Совет уполномоченных Центристской партии, который при соотношении голосов 74:75 проголосовал против проведения в этом году внеочередного съезда (конгресса) партии. В свете возникшего противостояния Юри Ратаса и Михаила Кылварта некоторые поспешили трактовать этот результат как минимальную, но все же победу Ратаса. Однако это не так. Чтобы в этом убедиться, достаточно переформулировать ключевой вопрос Совета уполномоченных: вместо „Поддерживаете ли вы проведение внеочередного конгресса партии?“ – „Довольны ли вы работой председателя партии?“. В этом случае соотношение голосов – фактически 50 на 50 – читается как предельно ясный сигнал.

Неудача на парламентских выборах заставила многих задуматься о том, как партия собирается выходить из сложнейшей ситуации, в которой оказалась. Обсуждение давно вышло за пределы самой партии. Журналисты разных изданий расписывают возможные варианты дальнейшего развития событий или даже забрасывают центристов советами, что и как им делать, или, наоборот, чего ни в коем случае не делать.

Конечно, отрадно, что СМИ так резко и серьезно озаботились будущим Центристской партии, но, думаю, мы должны справиться с возникшей ситуацией сами. В конце концов, история у партии долгая и довольно пестрая, ей не раз предрекали самые мрачные сценарии будущего, но центристам всегда удавалось выходить из сложных положений. Выйдем и в этот раз, если будем поступать грамотно и сохранять единство. А главное – будем ставить во главу угла интересы избирателей, а не ловить ветер политической конъюнктуры.

Юри Ратас еще до выборов сказал в одном из интервью: если центристы не займут первое или второе место, он как председатель партии будет за это отвечать. Итог – третье место, потеря сразу 10 парламентских мандатов; люди ждут, когда председатель возьмет на себя ответственность. Пока этого не произошло, хотя прошло уже полтора месяца – вполне достаточно, чтобы осознать произошедшее.