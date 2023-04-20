20.04.2023, 19:17
Высокая учительская зарплата привлекает в Нарву людей двух типов(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Зарплата в 2632 евро при не превышающей норму нагрузке, которую станут получать в Ида-Вирумаа учителя, владеющие эстонским языком, вызвала огромный интерес у людей, готовых работать в регионе, пишет издание Maaleht.
„В Нарве людей, для которых эстонский язык является родным и которые говорят на нем семь дней в неделю, всего 1000 человек, и до сих пор эстонский язык можно было услышать только на уроках эстонского языка“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк. При таком раскладе претворить реформу образования в городе с населением примерно в 50 000 человек будет непросто. За последние 25 лет население города сократилось почти на треть, и оно продолжает сокращаться.