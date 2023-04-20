Новости Ида-Вирумаа
20.04.2023, 19:17

Высокая учительская зарплата привлекает в Нарву людей двух типов

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Директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар на фоне возглавляемого ею учебного учреждения, которое будет построено к концу года. Гимназия должна стать одним из символов и центром эстонскости. 1 сентября гимназия приступит к работе на замещающей площади.
Директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар на фоне возглавляемого ею учебного учреждения, которое будет построено к концу года. Гимназия должна стать одним из символов и центром эстонскости. 1 сентября гимназия приступит к работе на замещающей площади.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Зарплата в 2632 евро при не превышающей норму нагрузке, которую станут получать в Ида-Вирумаа учителя, владеющие эстонским языком, вызвала огромный интерес у людей, готовых работать в регионе, пишет издание Maaleht.

„В Нарве людей, для которых эстонский язык является родным и которые говорят на нем семь дней в неделю, всего 1000 человек, и до сих пор эстонский язык можно было услышать только на уроках эстонского языка“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк. При таком раскладе претворить реформу образования в городе с населением примерно в 50 000 человек будет непросто. За последние 25 лет население города сократилось почти на треть, и оно продолжает сокращаться.

„У нас сейчас сложилась непростая ситуация. Мы закрыли три детских сада, один детский сад объединили. Детей становится меньше, в 2024 году придется закрыть две школы. Обучение переводится на эстонский язык обучения. Мы не боимся первого перехода на эстонский язык, мы к нему готовы“, сказала Катри Райк.

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