Высокая учительская зарплата привлекает в Нарву людей двух типов

„В Нарве людей, для которых эстонский язык является родным и которые говорят на нем семь дней в неделю, всего 1000 человек, и до сих пор эстонский язык можно было услышать только на уроках эстонского языка“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк. При таком раскладе претворить реформу образования в городе с населением примерно в 50 000 человек будет непросто. За последние 25 лет население города сократилось почти на треть, и оно продолжает сокращаться.