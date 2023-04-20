Драма и обилие ошибок. Как проходит матч за мировую шахматную корону(1)
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь по очереди выигрывают партии в матче за титул чемпиона мира по шахматам. О чем говорит их неровная игра с большим количеством ошибок — „РБК Спорт“ собрал мнения гроссмейстеров.
Российский шахматист Ян Непомнящий 20 апреля проведет в Астане восьмую партию в матче за титул чемпиона мира по шахматам против китайца Дин Лижэня. Сейчас счет в поединке 4:3 в пользу россиянина.
Гроссмейстеры проводят крайне результативный поединок. Предыдущий матч за мировую шахматную корону, в котором сразу пять партий заканчивались победой одного из гроссмейстеров, датируется 2010 годом. Тогда болгарин Веселин Топалов и Вишванатан Ананд из Индии разыграли титул чемпиона за 12 партий.
Гроссмейстеры совершают достаточно много ошибок. Китайский гроссмейстер нередко не укладывается в лимит по времени. Так, в седьмой партии у него на семь ходов оставалось только 44 секунды.
Непомнящий признался, что шестая партия стала для него „одной из худших в жизни“. „Почти каждый ход был плохим“, — говорил Непомнящий. В той партии россиянин даже выронил из рук пешку во время своего второго хода.
Матч за шахматную корону состоит из 14 партий, в случае равенства очков победитель определится на тай-брейке. Непомнящий выиграл вторую, пятую и седьмую партии, но проиграл четвертую и шестую. Первая и третья партии завершились вничью.
Владеющий мировой шахматной короной с 2013 года норвежец Магнус Карлсен отказался во второй раз защищать титул против Непомнящего. Первый раз он его победил в 2021 году. В итоге соперником россиянина стал Дин Лижэнь. Непомнящий выиграл в 2022 году турнир претендентов, китаец стал вторым.
Сергей Смагин, вице-президент Федерации шахмат России и международный гроссмейстер
„На сегодняшний день это сильнейшие шахматисты. Результативная серия ни в коей мере не показывает слабость или силу игроков. Для каждого из них победа является целью жизни. Шахматисты сейчас показывают все что могут: выкладываются, не боятся рисковать, поэтому ошибки неизбежны. Матч получается интересным и для зрителей, и для экспертов, это приятная неожиданность для шахматного и спортивного сообщества. В комментариях от зрителей были удивительные сравнения: „Теперь шахматы можно вместо футбола смотреть!“ Это говорит о многом. Матч Яна и Лижэня гораздо интереснее смотреть, чем Магнуса Карлсена и Фабиано Каруана, потому что у них живые партии. Люди любят „смотреть жизнь“. В этом матче она есть: драматическая, с неожиданными поворотами, с личностными трагедиями. Возможно, суперпрофессионалам, которые под микроскопом будут писать статьи об этом матче, важна чистота партии. Но в этом матче виден настрой ребят: они показывают, что они пришли бороться. Это настоящий спорт. Я думаю, матч и будет продолжаться в таком ключе — со страстным желанием победить. Мне кажется, вторая половина матча будет не менее увлекательная, чем первая“, — сказал Смагин „РБК Спорт“.
Сергей Карякин, российский гроссмейстер
„Результативность этого матча говорит в первую очередь о нервах: оба соперника переживают и понимают, что шансы есть у всех. На них давит ответственность, потому что матч на первенство мира может быть единственным в жизни. Когда играют два человека, на них обращено все внимание общественности: за ними постоянно следят, каждый шаг под прицелом фотокамер. Не все с этим справляются. Видно, что китаец в прошлой партии допускал психологические ошибки — неразумно тратил время, когда у него была прекрасная позиция, он ее проиграл за несколько ходов, что совершенно несвойственно ему и ниже уровня его игры. Для зрителей куда интереснее партии, когда идет „мясорубка“, обмен ударами, как в боксе, когда оба соперника открываются и идут друг на друга. Но для профессионалов объективно интереснее матчи, когда мало ошибок и цельные партии. Но ничего страшного, на самом деле, с точки зрения зрителей, этот матч очень интересный“, — заявил Карякин „РБК Спорт“.
Аркадий Дворкович, глава FIDE
„Ян и Лижэнь — настоящие спортсмены! Мы являемся свидетелями уникального матча за шахматную корону, в котором участники обмениваются сильнейшими ударами. Вся борьба еще впереди“.
Дана Рейзниеце‑Озол, зампредседателя правления FIDE
„Мне кажется, в таком матче очень важна физическая подготовка. Если физической подготовки нет, то бывают и эмоциональные сбои. Сложно выдержать матч, потому что напряжение очень сильное. С первых дней вы чувствуете, насколько тяжелый воздух от напряжения в зале, где они играют. И первые результаты даже показывали, что Дин не мог собраться, но все‑таки собрался. Очень интересный матч впереди. Нет скучных длинных рядов ничьих. Зрителям и фанатам очень интересно наблюдать. Хотя это и сложнее самим шахматистам. Пока удивляет, что оба находятся в боевом настрое. Нет такой осторожности, которую мы видели в матче между Яном и Карлсеном. Сперва обычно соперники присматриваются друг к другу, не рискуют, оценивают форму и ждут подходящего момента, чтобы подцепить на крючок оппонента. Здесь же они играют ва‑банк. Очень динамичные шахматы“, — цитирует Рейзниеце‑Озол „Матч ТВ“.
Владимир Крамник, 14-й чемпион мира FIDE по шахматам, обладатель Кубка мира (2013)
„Этот матч особенно интересен тем, что трудно предсказать, что вообще в каждой партии будет происходить. Очень неровная игра, временами очень хорошие отрезки проводят игроки, и очень последовательно, потом неожиданно после отрезка из пяти прекрасных ходов может последовать шестой, который полностью перечеркивает всю логику пяти предыдущих, а после снова идет отрезок хороших ходов. По-другому люди сейчас играют, мыслят по-другому, и для меня как для человека другого поколения и восприятия игры это немного странным кажется. Это совсем другой тип мышления и подхода к шахматам“, — заявил Крамник.
Сергей Шипов, бывший тренер Яна Непомнящего
„Матч действительно очень результативный, но я не считаю, что Непомнящий и Дин Лижэнь играют плохо. Понимаете, раньше, когда шли подобные матчи, шахматисты тоже допускали ошибки, но они казались небожителями, какими-то богами, их ход мыслей было не так просто уловить обыкновенному зрителю. Сейчас с развитием технологий, появлением компьютерного анализа любой может посмотреть и понять, где шахматист допустил ошибку и к каким последствиям она может привести, какой ход лучше сделать. Шахматисты за доской стали единственными людьми, которые ничего этого не знают и не понимают, что происходит в партии“, — приводит слова Шипова ТАСС.
Александр Жуков, вице‑президент Федерации шахмат России
„Была равная борьба, Дин Лижэнь был в более равной позиции и еще в собственном страшном цейтноте решил поиграть на выигрыш — допустил ошибки и проиграл. Рад, что Ян после поражения опять выиграл — редкое событие. Мало кто ожидал, что будет такой результативный матч. Игра идет обоюдоострая, риск есть в каждой партии. И не факт, что все завершится за 14 партий. Болеем за Яна, желаю ему выиграть досрочно“, — сказал Жуков „Матч ТВ“.
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