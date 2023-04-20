Драма и обилие ошибок. Как проходит матч за мировую шахматную корону

„Результативность этого матча говорит в первую очередь о нервах: оба соперника переживают и понимают, что шансы есть у всех. На них давит ответственность, потому что матч на первенство мира может быть единственным в жизни. Когда играют два человека, на них обращено все внимание общественности: за ними постоянно следят, каждый шаг под прицелом фотокамер. Не все с этим справляются. Видно, что китаец в прошлой партии допускал психологические ошибки — неразумно тратил время, когда у него была прекрасная позиция, он ее проиграл за несколько ходов, что совершенно несвойственно ему и ниже уровня его игры. Для зрителей куда интереснее партии, когда идет „мясорубка“, обмен ударами, как в боксе, когда оба соперника открываются и идут друг на друга. Но для профессионалов объективно интереснее матчи, когда мало ошибок и цельные партии. Но ничего страшного, на самом деле, с точки зрения зрителей, этот матч очень интересный“, — заявил Карякин „РБК Спорт“. Аркадий Дворкович, глава FIDE



„Мне кажется, в таком матче очень важна физическая подготовка. Если физической подготовки нет, то бывают и эмоциональные сбои. Сложно выдержать матч, потому что напряжение очень сильное. С первых дней вы чувствуете, насколько тяжелый воздух от напряжения в зале, где они играют. И первые результаты даже показывали, что Дин не мог собраться, но все‑таки собрался. Очень интересный матч впереди. Нет скучных длинных рядов ничьих. Зрителям и фанатам очень интересно наблюдать. Хотя это и сложнее самим шахматистам. Пока удивляет, что оба находятся в боевом настрое. Нет такой осторожности, которую мы видели в матче между Яном и Карлсеном. Сперва обычно соперники присматриваются друг к другу, не рискуют, оценивают форму и ждут подходящего момента, чтобы подцепить на крючок оппонента. Здесь же они играют ва‑банк. Очень динамичные шахматы“, — цитирует Рейзниеце‑Озол „Матч ТВ“.



Владимир Крамник, 14-й чемпион мира FIDE по шахматам, обладатель Кубка мира (2013)

„Этот матч особенно интересен тем, что трудно предсказать, что вообще в каждой партии будет происходить. Очень неровная игра, временами очень хорошие отрезки проводят игроки, и очень последовательно, потом неожиданно после отрезка из пяти прекрасных ходов может последовать шестой, который полностью перечеркивает всю логику пяти предыдущих, а после снова идет отрезок хороших ходов. По-другому люди сейчас играют, мыслят по-другому, и для меня как для человека другого поколения и восприятия игры это немного странным кажется. Это совсем другой тип мышления и подхода к шахматам“, — заявил Крамник.



Сергей Шипов, бывший тренер Яна Непомнящего

„Матч действительно очень результативный, но я не считаю, что Непомнящий и Дин Лижэнь играют плохо. Понимаете, раньше, когда шли подобные матчи, шахматисты тоже допускали ошибки, но они казались небожителями, какими-то богами, их ход мыслей было не так просто уловить обыкновенному зрителю. Сейчас с развитием технологий, появлением компьютерного анализа любой может посмотреть и понять, где шахматист допустил ошибку и к каким последствиям она может привести, какой ход лучше сделать. Шахматисты за доской стали единственными людьми, которые ничего этого не знают и не понимают, что происходит в партии“, — приводит слова Шипова ТАСС.



Александр Жуков, вице‑президент Федерации шахмат России

„Была равная борьба, Дин Лижэнь был в более равной позиции и еще в собственном страшном цейтноте решил поиграть на выигрыш — допустил ошибки и проиграл. Рад, что Ян после поражения опять выиграл — редкое событие. Мало кто ожидал, что будет такой результативный матч. Игра идет обоюдоострая, риск есть в каждой партии. И не факт, что все завершится за 14 партий. Болеем за Яна, желаю ему выиграть досрочно“, — сказал Жуков „Матч ТВ“.



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