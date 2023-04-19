19.04.2023, 22:13
В реке Кейла-Йоа обнаружили труп мужчины. Его лодка находилась в нескольких сотнях метров(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Что случилось с мужчиной, тело которого было найдено в реке в Кейла-Йоа, сейчас выясняет полиция.
Сегодня, как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в 18 часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в реке Кейла-Йоа дрейфует лодка. Двадцать минут спустя в воде, в нескольких сотнях метров от лодки, было обнаружено тело мужчины.
Точная причина смерти мужчины 1964 года рождения будет установлена в результате вскрытия.
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