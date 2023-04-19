ЧП и криминал
19.04.2023, 22:13

В реке Кейла-Йоа обнаружили труп мужчины. Его лодка находилась в нескольких сотнях метров

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ФОТО: Anna Aurelia Minev | Delfi Meedia

Что случилось с мужчиной, тело которого было найдено в реке в Кейла-Йоа, сейчас выясняет полиция.

Сегодня, как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в 18 часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в реке Кейла-Йоа дрейфует лодка. Двадцать минут спустя в воде, в нескольких сотнях метров от лодки, было обнаружено тело мужчины.

Точная причина смерти мужчины 1964 года рождения будет установлена в результате вскрытия.

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