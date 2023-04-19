В реке Кейла-Йоа обнаружили труп мужчины. Его лодка находилась в нескольких сотнях метров

Сегодня, как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в 18 часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в реке Кейла-Йоа дрейфует лодка. Двадцать минут спустя в воде, в нескольких сотнях метров от лодки, было обнаружено тело мужчины.