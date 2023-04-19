ЧП и криминал
19.04.2023, 21:31

Пропавшая в Таллинне 15-летняя девушка найдена

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Põdra päästmine Tallinna piiril
Põdra päästmine Tallinna piiril
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Полиция просила помощи в поисках пропавшей 15-летней девушки.

Сообщалось, что в последний раз ее видели около девяти утра в понедельник, 17 апреля, в Ласнамяэ, недалеко от улицы Раадику. Во вторник вечером она выходила на связь и обещала вернуться домой. С тех пор она не вернулась ни домой, ни в школу, ее телефон отключен.

Полиция просила всех, кто знает о местонахождении пропавшей, сообщить об этом по телефону 112.

В четверг, 20 апреля, утром поступило сообщение о том, что девушка нашлась и с ней все в порядке.

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