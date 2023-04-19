19.04.2023, 21:31
Пропавшая в Таллинне 15-летняя девушка найдена(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просила помощи в поисках пропавшей 15-летней девушки.
Сообщалось, что в последний раз ее видели около девяти утра в понедельник, 17 апреля, в Ласнамяэ, недалеко от улицы Раадику. Во вторник вечером она выходила на связь и обещала вернуться домой. С тех пор она не вернулась ни домой, ни в школу, ее телефон отключен.
Полиция просила всех, кто знает о местонахождении пропавшей, сообщить об этом по телефону 112.
В четверг, 20 апреля, утром поступило сообщение о том, что девушка нашлась и с ней все в порядке.