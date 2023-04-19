Полиция ищет пропавшую в Таллинне 15-летнюю Ванессу

В последний раз Ванессу видели около девяти утра в понедельник, 17 апреля, в Ласнамяэ, недалеко от улицы Раадику. Во вторник вечером она выходила на связь и обещала вернуться домой. С тех пор она не вернулась ни домой, ни в школу, ее телефон отключен.