19.04.2023, 21:31
Полиция ищет пропавшую в Таллинне 15-летнюю Ванессу(5)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшей 15-летней девушки.
В последний раз Ванессу видели около девяти утра в понедельник, 17 апреля, в Ласнамяэ, недалеко от улицы Раадику. Во вторник вечером она выходила на связь и обещала вернуться домой. С тех пор она не вернулась ни домой, ни в школу, ее телефон отключен.
Рост Ванессы 163 см, у нее короткие черные волосы и худощавое телосложение. Она может быть одета в черную рубашку, черные брюки и белые кроссовки.
Полиция просит всех, кто знает о местонахождении Ванессы, сообщить об этом по телефону 112.