ЧП и криминал
19.04.2023, 21:31

Полиция ищет пропавшую в Таллинне 15-летнюю Ванессу

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Пропавшая девушка
Пропавшая девушка
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшей 15-летней девушки.

В последний раз Ванессу видели около девяти утра в понедельник, 17 апреля, в Ласнамяэ, недалеко от улицы Раадику. Во вторник вечером она выходила на связь и обещала вернуться домой. С тех пор она не вернулась ни домой, ни в школу, ее телефон отключен.

Рост Ванессы 163 см, у нее короткие черные волосы и худощавое телосложение. Она может быть одета в черную рубашку, черные брюки и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто знает о местонахождении Ванессы, сообщить об этом по телефону 112.

Пропавшая девушка

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