Катри Райк: „Теперь все начнет двигаться быстрее“. В Нарве подписали новый коалиционный договор

„Будем честны, бывшая коалиция с конца прошлого года была не очень работоспособной, - сказала мэр Нарвы Катри Райк после подписания договора. - Надеюсь, что до июня мы успеем решить вопрос принятия дополнительного бюджета, структуры горуправы, переименования улиц, возможно, и вопрос с землей, где стоял танк. Пока длинная очередь вопросов, но теперь все начнет двигаться быстрее“.

Коалиционный договор, как отметила председатель городского собрания Татьяна Стольфат, нужен, чтобы показать, что три политические силы решили сесть за стол переговоров и выбрали для себя определенные направления работы в развитии города. „Это не значит, что если какого-либо пункта нет в договоре, то мы не будем рассматривать его, будем тоже, просто направления договора являются приоритетными для нас“, - подчеркнула она.

Договор подписали от фракции Narva Tulevik - Игорь Андреев, от фракции Kesk - Татьяна Стольфат и от Eesti 200 - Денис Ларченко.

Договор подвергался корректуре до последней минуты перед подписанием, а переговоры продолжались почти месяц. Многие направления развития города, вынесенные в соглашение, были важны для всех трех фракций, но подходы к решению вопросов они видели разные. И в этом, по словам Стольфат, были трудности. Все вопросы, которые есть в коалиционном договоре, компромиссные. То, с чем фракции были полностью не согласны, – эти вопросы ушли из договора. „Мы пришли для того, чтобы развивать город, поэтому смогли договориться“, - сказала представитель фракции Kesk.

Для центристов очень важны были пункты, касающиеся поддержки школ при переходе на эстонский язык обучения, поддержки национально-культурных обществ, приютов для животных и много других. И что важно, по словам Стольфат, остаться при реализации намеченного в рамках городского бюджета.