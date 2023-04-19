Катри Райк: „Теперь все начнет двигаться быстрее“. В Нарве подписали новый коалиционный договор(6)
Представители фракций Narva Tulevik, Kesk и избирательного списка Eesti 200 подписали сегодня новое коалиционное соглашение. В городском собрании коалиция имеет теперь 20 мест, у оппозиции осталось 11.
„Будем честны, бывшая коалиция с конца прошлого года была не очень работоспособной, - сказала мэр Нарвы Катри Райк после подписания договора. - Надеюсь, что до июня мы успеем решить вопрос принятия дополнительного бюджета, структуры горуправы, переименования улиц, возможно, и вопрос с землей, где стоял танк. Пока длинная очередь вопросов, но теперь все начнет двигаться быстрее“.
Коалиционный договор, как отметила председатель городского собрания Татьяна Стольфат, нужен, чтобы показать, что три политические силы решили сесть за стол переговоров и выбрали для себя определенные направления работы в развитии города. „Это не значит, что если какого-либо пункта нет в договоре, то мы не будем рассматривать его, будем тоже, просто направления договора являются приоритетными для нас“, - подчеркнула она.
Договор подписали от фракции Narva Tulevik - Игорь Андреев, от фракции Kesk - Татьяна Стольфат и от Eesti 200 - Денис Ларченко.
Договор подвергался корректуре до последней минуты перед подписанием, а переговоры продолжались почти месяц. Многие направления развития города, вынесенные в соглашение, были важны для всех трех фракций, но подходы к решению вопросов они видели разные. И в этом, по словам Стольфат, были трудности. Все вопросы, которые есть в коалиционном договоре, компромиссные. То, с чем фракции были полностью не согласны, – эти вопросы ушли из договора. „Мы пришли для того, чтобы развивать город, поэтому смогли договориться“, - сказала представитель фракции Kesk.
Для центристов очень важны были пункты, касающиеся поддержки школ при переходе на эстонский язык обучения, поддержки национально-культурных обществ, приютов для животных и много других. И что важно, по словам Стольфат, остаться при реализации намеченного в рамках городского бюджета.
По словам Дениса Ларченко, переговоры были порой эмоциональными и жаркими, но, он надеется, что союз продолжит долго и плодотворно работать, главное, что теперь в коалиции есть большинство. „С учетом всех событий в регионе - это оптимальное решение идти таким союзом и с теми решениями, которые прописаны в договоре“, - сказал Денис.
Для Eesti 200 в приоритете - образование, особенно переход на эстоноязычное обучение. „Чтобы он был мягким и для учеников, и для учителей, - прокомментировал Ларченко. - Мы рассматриваем необходимость развития рынка труда, перехода на зеленую энергию, но и трудоустройство учителей, если им придется покинуть школу“.
Игорь Андреев рассказал, что для фракции Narva Tulevik основной приоритет в создании новых рабочих мест в городе. „Будем привлекать в город новые промышленные предприятия, без новых высокооплачиваемых рабочих мест город развиваться не может, - считает Андреев. - Вот, например, наша удача - скорое начало строительства завода магнитов. В Нарве появится минимум 400 рабочих мест, а потом планируется и больше. Но даже 400 мест - это уже несколько миллионов в казне города, которые позволят Нарве спокойно развиваться“.
Городская среда также в фокусе основного внимания фракции. Прежде всего дороги. „В течение года шел ремонт улицы Кереса, увеличилась нагрузка на остальные дороги, и они теперь в плохом состоянии, - говорит Игорь Андреев. - Планируем, что полтора миллиона ежегодно будет выделяться на ремонт дорог. Актуален и вопрос заброшенных зданий. Их надо сносить. Мы, местные, уже привыкли их видеть и не замечаем. А туристы очень замечают. Хочется заниматься и восстановлением Старой Нарвы. Это мечта, но потихоньку будем двигаться к ней. Хотим, чтобы появился городской рынок, на котором люди смогут продавать и продукты, и вещи, то есть осуществлять мелкую торговлю“. В системе образования фракция выступает за то, чтобы строить новые задния для школ и детских садов. В социальной сфере - за строительство нового корпуса нарвской больницы.
Коалиционные партнеры рассчитывают также для развития города привлекать дополнительные средства из различных фондов поддержки, в том числе Фонда справедливого перехода и ЕС. Планируется построить новый дом для пожилых людей и повысить зарплату социальным работникам. Также ими будет вестись поиск возможностей открыть первый в городе дневной центр для пенсионеров.
В области спорта будет уделяться особое внимание расширению возможностей для занятий плаванием, строительству нового футбольного зала и дальнейшему развитию спортивного центра Аккекюла. Коалиционный договор также предусматривает обновление основных документов города и структуры городской управы, а городских чиновников, которые соответствуют квалификационным требованиям, согласно договору, ждет повышение зарплаты.
Есть намерение у коалиции сделать парк Герасимова местом отдыха горожан. Приоритетом для них станет и создание целевого учреждения „Кренгольмский квартал культуры“, его развитие в сотрудничестве с частным сектором и государством. Партнеры по коалиции будут поддерживать проведение международных культурных мероприятий в Нарве. В микрорайонах города они планируют открыть пространство для неформального общения молодёжи в формате открытых молодёжных комнат.
Для организации работы коалиции будет создан Совет коалиции, где каждая политическая сила представит по одному депутату. Дополнительно в состав Совета коалиции войдут мэр и председатель горсобрания.
Татьяна Стольфат уверена, что новой коалиции хватит воли и сил для сотрудничества как минимум до следующих выборов в местные органы власти в октябре 2025 года.
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