„Закулисная война Путина“. Россию обвиняют в создании программы по подготовке диверсий в Северном море

По данным датской контрразведки, Россия планирует диверсии в Северном море на случай полномасштабного конфликта с Западом. Глава разведки Норвегии заявил журналистам, что программа находится на особом контроле у Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на расследование, обвинив западные СМИ в том, что они „беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию“. „Эти средства массовой информации упомянутых стран [Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия] ошиблись в своем расследовании“, - заявил он и предложил уделить больше внимания „теме террористического акта на „Северных потоках“, передает слова Пескова ТАСС.

Авторы доклада отмечают, что суда-диверсанты в скандинавских водах отключают свои передатчики, чтобы их невозможно было отслеживать, но некоторые сообщения спецслужбам удалось перехватить и проанализировать.

Особое место в расследовании уделяется российскому судну „Адмирал Владимирский“. Официально это экспедиционное океанографическое судно, но авторы доклада утверждают, что это - корабль-шпион.

В короткий промежуток времени его видели вблизи семи ветряных электростанций у побережья Великобритании и Нидерландов.

Судно замедляет ход у интересующих его объектов и еще некоторое время курсирует вокруг. В расследовании говорится, что „Адмирал Владимирский“ месяц плыл с выключенным судовым передатчиком.

Западные журналисты, попытавшиеся подойти к „мирному океанографическому“ судну на небольшой лодке, говорят, что их встретил человек в маске, вышедший на палубу с автоматом Калашникова.

В прошлом году другое судно вело себя аналогичным образом в 30 морских милях к востоку от шотландского Лоссимута, где базируется флот военно-морских патрульных самолетов Королевских ВВС Великобритании.

В своем материале Гордон Корера пишет, что власти Великобритании знают об активности российских судов-диверсантов вблизи британских вод и следят за ситуацией.