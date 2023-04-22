Интересный вопрос: почему в Эстонии нет ни одного скоростного шоссе? Объясняет Транспортный департамент

В Эстонии имеется ряд трасс с несколькими полосами движения, на которых разрешена более высокая скорость, но нет ни одной официальной скоростной магистрали. Это обстоятельство будет препятствием при использовании новейших автомобилей, так как их системы для движения на скоростных шоссе, предназначенные в помощь водителю, в Эстонии просто не работают.