Экономика
22.04.2023, 10:30

Интересный вопрос: почему в Эстонии нет ни одного скоростного шоссе? Объясняет Транспортный департамент

 (16)
Автобан в Венгрии
Автобан в Венгрии
ФОТО: AIVAR PAU

В Эстонии имеется ряд трасс с несколькими полосами движения, на которых разрешена более высокая скорость, но нет ни одной официальной скоростной магистрали. Это обстоятельство будет препятствием при использовании новейших автомобилей, так как их системы для движения на скоростных шоссе, предназначенные в помощь водителю, в Эстонии просто не работают.

Издание Forte обратилось к Транспортному департаменту, чтобы выяснить, причину, почему у нас нет официальных автобанов: оказывается, потому что это слишком дорого.

„Наши дороги не отвечают требованиям скоростных шоссе, они никогда не планировались как скоростные. Причиной является то обстоятельство, что строительство скоростных магистралей является очень дорогим. Для повышения предельной скорости надо изменить и параметры дорог, но это предполагает более крупные инвестиции, чем сейчас“, - сказал представитель департамента Эрки Варма.

Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии