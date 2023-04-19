Принято решение поднять носовую аппарель парома „Эстония“ и произвести съемку автомобильной палубы

„Шведский центр по расследованию происшествий (SHK) организовал международный тендер, чтобы найти подходящую компанию для подъема аппарели. Ведомства по расследованию происшествий в сфере безопасности трех стран продолжат совместную работу по планированию и подготовке подъема. Как было договорено в 2020 году, когда мы начали предварительную оценку, ведущей страной в исследованиях является Эстония“, - сказал директор эстонского центра расследования инцидентов с безопасностью (OJK) Мярт Отс.

„Мы решили поднять с морского дня носовую аппарель парома „Эстония“ и провести съемку автомобильной палубы“, - сообщил заместитель руководителя SHK Йонас Бэкстранд. „В ходе исследованияй 2021 года выяснилось, что носовая аппарель больше не прикреплена к корпусу судна. Мы решили поднять аппарель, чтобы ее тщательно изучить“.

Правительство Швеции выделило на производство работ 25 млн шведских крон (2,2 млн евро). „Мы решили подписать договор с норвежской компанией Reach Subsea AS. Исследования будут проводится с помощью судна Viking Reach, - сообщил Бэкстранд. - Точное время проведения исследований еще уточняется“.

Представители трех стран договорились, что аппарель доставят в Эстонию, где она будет досконально изучена.

В настоящее время Таллиннский технический университет продолжает работу по моделированию столкновения судна с морским дном, модель должна быть готова к концу августа. Продолжается интервьюирование спасенных с судна людей. Идет подготовка тендера на моделирование носовой части парома, эту работу финансирует Эстония.

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