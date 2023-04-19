СЕГОДНЯ | Сотворит ли „Бавария“ и „Бенфика“ чудо для прохода в полуфинал ЛЧ

„Манчестер Сити“ - „Бавария“

В матче, который состоялся неделю назад в Англии, „Манчестер Сити“ уверенно разобрался с мюнхенской „Баварией“ победив счетом 3:0. Главный тренер „Баварии“ Томас Тухель признался, что они не намерены сдаваться и готовы дать бой.

„Мы должны идти шаг за шагом. Мы хотим выиграть первый тайм, а потом может случиться всякое. Нужно верить. В то же время верить – это не значит мечтать.

Мы отвечаем за свою игру. Шаг за шагом, тайм за таймом. Все в наших руках, мы должны выложиться на полную. Будем бороться до конца “, — сказал Томас Тухель, возглавивший баварскую команду.

„Бавария“ лидирует в чемпионате Германии, но выиграли только две из последних шести игр. „Манчестер Сити“, выигравший последние шесть матчей, занимает второе место в чемпионате Англии, имея игру в запасе и отставая от первого „Арсенала“ на четыре очка.

Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола считает, что игроки не должны думать, что все уже сделано. „Нам наверняка придется защищаться. В Манчестере часть игры они провели лучше, и нам приходилось защищаться. Завтра мы будем защищаться. Но для нас это возможность. Если мы будем играть, думая об истории, у нас ничего не получится. Лучший способ – это попытаться выиграть матч“, — сказал Гвардиола.

„Интер“ - „Бенфика“

Во второй паре миланский „Интер“ дома сыграет с лиссабонской „Бенфикой“. В первом матче итальянцы одержали уверенную победу со счетом 2:0. С другой стороны, форма „Интера“ заставляет желать лучшего, так как они не могут одержать победу на протяжении пяти матчей подряд в Серии А.

„Парни показали превосходную игру в споре с сильным соперником на непростом для выездных команд стадионе с чудесной атмосферой. Впрочем, мы отдаем себе отчет, что это только первая часть противостояния. „Бенфика“ доказала в этом сезоне, что может здорово играть на любом поле. Чтобы выйти в полуфинал, надо выдать еще один мощный матч“, — отметил Симоне Индзаги.