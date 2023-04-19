СЕГОДНЯ | Сотворит ли „Бавария“ и „Бенфика“ чудо для прохода в полуфинал ЛЧ
Сегодня определяться окончательные пары полуфиналистов ЛЧ. „Бавария“ дома сыграет с „Манчестер Сити“, а „Интер“ примет португальскую „Бенфику“.
„Манчестер Сити“ - „Бавария“
В матче, который состоялся неделю назад в Англии, „Манчестер Сити“ уверенно разобрался с мюнхенской „Баварией“ победив счетом 3:0. Главный тренер „Баварии“ Томас Тухель признался, что они не намерены сдаваться и готовы дать бой.
„Мы должны идти шаг за шагом. Мы хотим выиграть первый тайм, а потом может случиться всякое. Нужно верить. В то же время верить – это не значит мечтать.
Мы отвечаем за свою игру. Шаг за шагом, тайм за таймом. Все в наших руках, мы должны выложиться на полную. Будем бороться до конца “, — сказал Томас Тухель, возглавивший баварскую команду.
„Бавария“ лидирует в чемпионате Германии, но выиграли только две из последних шести игр. „Манчестер Сити“, выигравший последние шесть матчей, занимает второе место в чемпионате Англии, имея игру в запасе и отставая от первого „Арсенала“ на четыре очка.
Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола считает, что игроки не должны думать, что все уже сделано. „Нам наверняка придется защищаться. В Манчестере часть игры они провели лучше, и нам приходилось защищаться. Завтра мы будем защищаться. Но для нас это возможность. Если мы будем играть, думая об истории, у нас ничего не получится. Лучший способ – это попытаться выиграть матч“, — сказал Гвардиола.
„Интер“ - „Бенфика“
Во второй паре миланский „Интер“ дома сыграет с лиссабонской „Бенфикой“. В первом матче итальянцы одержали уверенную победу со счетом 2:0. С другой стороны, форма „Интера“ заставляет желать лучшего, так как они не могут одержать победу на протяжении пяти матчей подряд в Серии А.
„Парни показали превосходную игру в споре с сильным соперником на непростом для выездных команд стадионе с чудесной атмосферой. Впрочем, мы отдаем себе отчет, что это только первая часть противостояния. „Бенфика“ доказала в этом сезоне, что может здорово играть на любом поле. Чтобы выйти в полуфинал, надо выдать еще один мощный матч“, — отметил Симоне Индзаги.
Главный тренер „Бенфики“ Рогер Шмидт: „Домашнее поражение, безусловно, в плюс не идет, но сыграна лишь половина противостояния. Мы должны верить в себя. „Интер“ сыграл крайне эффективно, и теперь нам сделать то же самое. Верю, что мы можем выиграть в Милане“.
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