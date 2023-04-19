Чудо не произошло: „Манчестер Сити“ и „Интер“ вышли в полуфинал ЛЧ
В среду определились окончательные пары полуфиналистов ЛЧ. „Бавария“ дома сыграла вничью с „Манчестер Сити“ (1:1), а „Интер“ устроил голевую феерию с португальской „Бенфикой“ (3:3). В полуфинале „Инет“ сыграет с „Миланом“, а „Манчестер Сити“ с „Реалом“.
„Бавария“ - „Манчестер Сити“ 1:1 (1:4 по сумме двух встреч)
Мюнхенская „Бавария“, которой нужно было отыгрываться с 0:3, долго не могла войти в игру. Первые моменты у немецкого клуба начали возникать спустя 15 минут, но забить не удалось. На 19-й минуте Юпамекано сорвал выход один на один Холанда и судья тут же показал красную карточку, но после помощи видеоассисента зафиксировал офсайд и красную карточку отменил.
Во втором тайма дальний удар полузащитника „Манчестер Сити“ Илкая Гюндогана попал Юпамекано в руку. Судья назначил 11-метровый удар, который не смог реализовать Холанд, пробив выше ворот.
На 57-й минуте матча Эрлинг Холанд все таки открыл счёт в матче. После длинного заброса Джона Стоунза, Холанд обыграл Юпамекано, который поскользнулся и вывел гостей вперед. В конце встречи „Баварии“ все же удалось распечатать ворота гостей. На 83-й минуте хозяева заработали пенальти, который реализовал Йозуа Киммих, сравняв счет в матче.
Благодаря победе, одержанной в первом матче, „Манчестер Сити“ прошел в полуфинал, где сыграет с „Реалом“.
„Интер“ - „Бенфика“ 3:3 (5:3 по сумме двух встреч)
„Интер“ контролировал ход встречи и уже на 14-й минуте вышел вперед, благодаря голу Николы Бареллы. Это вынудило „Бенфику“ раскрываться и атаковать, что принесло свои плоды. На 38-й минуте полузащитник „Бенфики“ Фредрик Эурснес сравнял счёт в матче. Игроки португальского клуба острее начали второй тайм, но не смогли воспользоваться своими моментами.
На 65-й минуте Лаутаро Мартинес вывел хозяев вперёд. Спустя 8 мнут Хоакин Корреа увеличил преимущество хозяев.
Португальцы не сдавались и на 86-й минуте центральный защитник „Бенфики“ Антонио Сильва сократил отставание в счете, а итоговый счёт установил 25-летний нападающий „Бенфики“ Петар Муса, забив на 95-й минуте матча. В полуфинале „Интер“ сыграет с „Миланом“.
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