Чудо не произошло: „Манчестер Сити“ и „Интер“ вышли в полуфинал ЛЧ

„Бавария“ - „Манчестер Сити“ 1:1 (1:4 по сумме двух встреч)

Мюнхенская „Бавария“, которой нужно было отыгрываться с 0:3, долго не могла войти в игру. Первые моменты у немецкого клуба начали возникать спустя 15 минут, но забить не удалось. На 19-й минуте Юпамекано сорвал выход один на один Холанда и судья тут же показал красную карточку, но после помощи видеоассисента зафиксировал офсайд и красную карточку отменил.

Во втором тайма дальний удар полузащитника „Манчестер Сити“ Илкая Гюндогана попал Юпамекано в руку. Судья назначил 11-метровый удар, который не смог реализовать Холанд, пробив выше ворот.

На 57-й минуте матча Эрлинг Холанд все таки открыл счёт в матче. После длинного заброса Джона Стоунза, Холанд обыграл Юпамекано, который поскользнулся и вывел гостей вперед. В конце встречи „Баварии“ все же удалось распечатать ворота гостей. На 83-й минуте хозяева заработали пенальти, который реализовал Йозуа Киммих, сравняв счет в матче.

Благодаря победе, одержанной в первом матче, „Манчестер Сити“ прошел в полуфинал, где сыграет с „Реалом“.

„Интер“ - „Бенфика“ 3:3 (5:3 по сумме двух встреч)

„Интер“ контролировал ход встречи и уже на 14-й минуте вышел вперед, благодаря голу Николы Бареллы. Это вынудило „Бенфику“ раскрываться и атаковать, что принесло свои плоды. На 38-й минуте полузащитник „Бенфики“ Фредрик Эурснес сравнял счёт в матче. Игроки португальского клуба острее начали второй тайм, но не смогли воспользоваться своими моментами.

На 65-й минуте Лаутаро Мартинес вывел хозяев вперёд. Спустя 8 мнут Хоакин Корреа увеличил преимущество хозяев.

Португальцы не сдавались и на 86-й минуте центральный защитник „Бенфики“ Антонио Сильва сократил отставание в счете, а итоговый счёт установил 25-летний нападающий „Бенфики“ Петар Муса, забив на 95-й минуте матча. В полуфинале „Интер“ сыграет с „Миланом“.

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