ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ разгромил „Калев/Аудентес“ и увеличил преимущество в серии

„Было сделано много ошибок против их лидеров. В первом тайме мы позволили им разгуляться по отдельности, особенно [Рейну] Вайдеману. Но в целом, по сравнению с предыдущей игрой, мы сильно прибавили“, — объяснил после матча помощник главного тренера „Калев/Крамо“ Индрек Рейнбок.

Крамо уверенно начали матч после трех минут игры их преимущество на табло было 13 : 2. Хотя „Калев/Аудентес“, игравшие в домашнем зале, потом немного собрался, все было под контролем гостей. в первой четверти и „Калев/Крамо“, баскетболисты которого отлично распределяли мяч, повели 24 : 16 через десять минут.

Во второй четверти очередное попадание 211-сантиметрового литовца Рокаса Гадиляускаса, принесшего с „Аудентес“ семь очков подряд, сократило отставание хозяев на четыре очка (30 : 26). Однако в конце второй четверти „Калев/Крамо“ были более уверенны, и после броска Таави Юркатамме на последней секунде взяли более длительный перерыв с преимуществом 46:34.

„Калев“/Крамо лидировали со счетом 68 : 44 после третьей четверти, в четвертой четверти разница увеличилась до 30 очков, и они уверенно выиграли матч со счетом 92 : 64. „Прежде всего, мы должны найти ритм в атаке и вернуть себе уверенность“, — признал Рейнбок, что выступление пока не совсем идеальное.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.