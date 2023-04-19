Победа здравого смысла! ФИБА не допустит сборную России по баскетболу к отбору на Олимпиаду-2024
Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) принял решение не допускать мужскую сборную России и Беларуси к олимпийскому отборочному турниру ФИБА 2023 года.
Международный олимпийский комитет (МОК) дал понять, что представителей российского государства, которое продолжает ежедневно убивать сотни и сотни невинных украинцев, могут снова допустить в международный спорт. ФИБА не прислушалась к их советам.
Исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) не допустил мужскую сборную России к отборочному турниру Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте ФИБА.
18 апреля Исполком ФИБА утвердил список участников предквалификационного олимпийского турнира. Его участниками станут 28 команд, 16 из которых – сборные, не сумевшие преодолеть второй раунд квалификации на чемпионат мира 2023 года. Остальные участники определяются по рейтингу сборных ФИБА среди сборных, не прошедших во второй раунд квалификации ЧМ-2023.
От Европы в предквалификации примут участие Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Исландия, Израиль, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Швеция, Турция, Украина и Болгария. 16 команд будут разделены на четыре подгруппы.
Предквалификационный турнир на Олимпиаду-2024 состоится с 12 по 20 августа 2023 года.
Организаторы турниров, которые пройдут в середине августа, будут выбраны на заседании правления ФИБА в конце апреля, а 1 мая будет жеребьевка подгрупп.
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