ГРАФИК | Коррупция в Эстонии: за прошлый год 94 раза давали или получали взятки

„В 2022 году наиболее распространенными должностными преступлениями являлись взяточничество и получение взятки, – комментирует RusDelfi руководитель аналитического отдела Министерства юстиции Мари-Лийс Сеэт. – Всего было зафиксировано 94 факта дачи и получения взяток“. Однако Сеэт отмечает, что неоднократное взяточничество и получение взятки одним и тем же лицом может несколько завышать статистику, поскольку они учитываются как разные преступления. Кроме того, взяточничество является так называемым „зеркальным преступлением“, когда одна сторона является взяткодателем, а другая – взяткополучателем.