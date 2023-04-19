Новости Эстонии
19.04.2023, 21:23

ГРАФИК | Коррупция в Эстонии: за прошлый год 94 раза давали или получали взятки

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Наиболее частыми должностными преступлениями являются взяточничество (Уголовный кодекс §298) и получение взяток (Уголовный кодекс §294)
Наиболее частыми должностными преступлениями являются взяточничество (Уголовный кодекс §298) и получение взяток (Уголовный кодекс §294)
ФОТО: Erki Pärnaku

Согласно данным Министерства юстиции за 2022 год, в Эстонии было зарегистрировано 25 663 преступлений. Среди них в процентном соотношении резко увеличились должностные преступления: +116%. RusDelfi разбирался, откуда взялись такие аномальные цифры.

„В 2022 году наиболее распространенными должностными преступлениями являлись взяточничество и получение взятки, – комментирует RusDelfi руководитель аналитического отдела Министерства юстиции Мари-Лийс Сеэт. – Всего было зафиксировано 94 факта дачи и получения взяток“. Однако Сеэт отмечает, что неоднократное взяточничество и получение взятки одним и тем же лицом может несколько завышать статистику, поскольку они учитываются как разные преступления. Кроме того, взяточничество является так называемым „зеркальным преступлением“, когда одна сторона является взяткодателем, а другая – взяткополучателем.

В чем причина резкого роста должностных преступлений?

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