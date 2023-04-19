Полиция задержала автомобиль, которым управлял 12-летний мальчик(4)
Во вторник вечером патруль дорожной полиции Лыунаской префектуры обнаружил за рулем легкового автомобиля ребенка.
Тартуские дорожные полицейские вчера вечером задержали в поселке Ныо автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого оказался 12-летний мальчик.
В ходе беседы с подростком выяснилось, что он тайком взял ключи от машины у матери и отправился кататься.
Полицейские провели с мальчиком профилактическую беседу и объяснили, какими тяжелыми могут быть последствия управления автомобилем лицом, не имеющим прав. Как для него самого, так и для других участников дорожного движения.
После этого на место была вызвана мать нарушителя, с ней тоже провели беседу.
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