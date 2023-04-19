Новости Эстонии
19.04.2023, 20:43

ВИДЕО | Михаил Кылварт о внутреннем климате в Центристской партии: напряжение есть, это видно

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Мэр Таллинна Михаил Кылварт по-прежнему убежден, что съезд Центристской партии нужно проводить в ближайшее время, а не летом 2024 года. „Моя цель — не позиция председателя партии, моя цель — будущее партии“, — говорит он.

Совет Центристской партии (ЦП) принял в субботу решение не созывать этой весной внеочередной партийный съезд. За это решение проголосовали 75 участников заседания, против — 74.

Пару дней назад Михаил Кылварт направил однопартийцам письмо, в котором преложил провести конференцию, посвященную будущему съезду ЦП. Он также призвал провести акции протеста против повышения налогов.

Сегодня Кылварт пояснил Delfi, что он исходит из того, что в партии нет противоборствующих лагерей.

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