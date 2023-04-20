11 вопросов перед домашним ЧМ по хоккею. Кто главные звезды в сборной Эстонии и каковы шансы на повышение в классе?

Сборная Эстонии сыграет в одной подгруппе со сборными Нидерландов, Японии, Китая, Украины и Сербии. Эстония проведет свою первую встречу на льду Тондираба в воскресенье в 19:30. Но кто является самым звездным игроком в национальной сборной, кого из игроков сборной будет особенно не хватать, какие соперники ждут Эстонию и каковы шансы на повышение в классе?