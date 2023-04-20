Хоккей
20.04.2023, 10:47

11 вопросов перед домашним ЧМ по хоккею. Кто главные звезды в сборной Эстонии и каковы шансы на повышение в классе?

 
Год назад сборная Эстонии по хоккею не вышла из подгруппы в Польше. Проведут ли „Ласточки“ более успешный турнир в этом году при поддержке своих болельщиков?
Год назад сборная Эстонии по хоккею не вышла из подгруппы в Польше. Проведут ли „Ласточки“ более успешный турнир в этом году при поддержке своих болельщиков?
ФОТО: IMAGO/VITALII KLIUIEV

В это воскресенье в ледовом холле Тондираба стартует ЧМ по хоккею первого дивизиона группы B.

Сборная Эстонии сыграет в одной подгруппе со сборными Нидерландов, Японии, Китая, Украины и Сербии. Эстония проведет свою первую встречу на льду Тондираба в воскресенье в 19:30. Но кто является самым звездным игроком в национальной сборной, кого из игроков сборной будет особенно не хватать, какие соперники ждут Эстонию и каковы шансы на повышение в классе?

1. Что такое группа „B“ первого дивизиона ЧМ по хоккею?

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