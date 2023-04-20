Попасть в дом попечения пожилым людям Нарвы станет проще. Государство планирует помогать

Сейчас в домах попечения во всей Эстонии находится 320 нарвитян. Предполагается, что после реформы сумма оплаты за эту услугу станет посильной не только для тех, кто имеет среднюю пенсию, но и для тех, у кого пенсия меньше, потому что они смогут претендовать на дополнительную компенсацию. За среднюю будут принимать сумму в 635, 89 евро. Поэтому есть вероятность, что возможностью попасть в дом попечения воспользуется большее количество пожилых людей. Цену на такую услугу в Нарве установят на следующей неделе. Ее можно будет узнать на сайте центра социальной работы.

Деньги, если местное самоуправление примет решение, что человек нуждается в круглосуточном уходе, будут приходить на счет пожилого человека. Он сам будет оплачивать пребывание в доме попечения. У местного самоуправления есть право установить предел выплачиваемой компенсации. То есть, если, например, есть возможность у пенсионера попасть в более дешевый дом попечения, а он захочет попасть в самый дорогой, то разницу ему не будут компенсировать.

Определять, нуждается ли человек в услуге круглосуточного присмотра или можно покрыть его потребности с помощью других услуг, будут специалисты департамента социальной помощи. Такую оценку пожилые люди должны будут проходить раз в год.

Предполагается, что город возьмет на себя расходы на оплату труда, рабочую одежду, средства индивидуальной защиты, на вакцинацию и медосмотры, на обучение и супервизию персонала, который непосредственно ухаживает за престарелыми людьми. А пожилой человек будет компенсировать расходы на проживание и питание, коммунальные услуги, амортизацию зданий и помещений, в котором будет находиться, зарплату администрации, вспомогательного персонала, средства гигиены, безрецептурные лекарства, обеспечение досуга, транспортные расходы и некоторые другие. Но в любом случае это станет доступнее для людей.