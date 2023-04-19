„Уступлю Путину свое место в тюрьме“. Илье Яшину не удалось оспорить приговор по делу о „фейках“

Мещанский суд Москвы назначил Яшину восемь с половиной лет колонии 9 декабря прошлого года. Это самый большой срок, вынесенный в России по статье о „военных фейках“, если не считать заочные приговоры. Поводом для обвинений стал ролик Яшина в YouTube о событиях в украинской Буче.

„Я стану одним из тех, кому придется разгребать весь этот кровавый бардак“

Яшин участвовал в рассмотрении апелляции по видеосвязи из СИЗО, хотя еще до заседания просил привезти его в суд. Политик заявил устное ходатайство о том, чтобы его доставили в Мосгорсуд, однако судья его отклонил.

Также Яшин просил вызвать в суд и допросить официального представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова, доклады которого, по логике обвинения, нельзя подвергать сомнению.

„Слова Конашенкова не записаны в Библии. Это просто слова живого человека, которые надо проверять. Такое ощущение, что человек спустился с неба с нимбом над головой, что-то сказал, и все его слушают с открытыми ртами. Поэтому его необходимо вызвать и допросить“, - объяснял Яшин (цитата по Sota).

Еще одно ходатайство, которое заявила защита политика, - направить запрос в Конституционный суд, чтобы тот проверил статью о распространении „фейков“ о российской армии на соответствие основному закону.

„Для меня просто очевидно, что статья 207.3 по сути образует в нашей стране институт военной цензуры. Странная ситуация: военное положение не объявлено, а военная цензура действует. К уголовной ответственности привлечены десятки людей. Антиконституционный неправовой закон, которым преследуется инакомыслие, до сих пор не рассмотрен Конституционным судом“, - заявил политик (цитата по объявленной „иноагентом“ „Медиазоне“).

Эти ходатайства суд также отказался удовлетворить.

Выступая в прениях, Яшин назвал президента Владимира Путина, ордер на арест которого выдал суд в Гааге, военным преступником, и не исключил, что в итоге уступит ему свое место в тюрьме.