Уже в это воскресенье! В Ласнамяэ отметят годовщину восстания Юрьевой ночи

Восстание началось в ночь на Юрьев день (день св. Георгия), 23 апреля 1343 года с поджога дома на вершине холма в Харьюмаа, что стало сигналом к началу согласованного восстания. Эстонцы избрали из своего числа четырех королей и собрались с 10 000 воинами под Таллинном. Для Ласнамяэ это историческое событие имеет важное значение еще и потому, что 13 мая 1343 года здесь произошла битва при Сыямяэ, в которой, по разным оценкам, погибло около 3 000 эстонцев. Место битвы между Ливонским орденом и эстонцами стало зваться в народе Сыямяэ, сейчас является одним из микрорайонов Ласнамяэ.