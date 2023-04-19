Правда ли, что несовершеннолетний томич два года снабжал инсайдами из Кремля блогера Шария и издание Meduza?

Новость распространяется с иллюстрацией в виде скриншота с оперативной съёмки допроса задержанного с заблюренным лицом. На фото виден логотип телеканала „Россия Вятка“, где, предположительно, был показан сюжет об этой новости. Не совсем понятно, почему региональному телеканалу Кировской области вдруг стала так интересна новость о задержании жителя Томска. К тому же, если посмотреть любой сюжет этого телеканала, можно заметить, что логотип у него сейчас выглядит совершенно иначе. Такой логотип, как на иллюстрации к посту, был у телеканала „Россия“ с 2002 по 2008 год. Поиском по фото не удалось установить первоисточник этого изображения, но, вероятнее всего, это действительно фрагмент оперативной съёмки, показанной по „России“ в тот период.