Легко отделался? Полиция сообщила о судьбе пожилого виновника ДТП, которое ужаснуло всех(4)
В понедельник в волости Раэ (Харьюский уезд) пожилой водитель на шоссе Таллинн — Тарту совершил аварию, глядя на видеозапись которой, можно было лишь содрогнуться: его автомобиль врезался в ограждение и перевернулся. Как выяснилось, сам мужчина серьезно не пострадал.
Как сообщила полиция, после оказания первой медицинской помощи, водителя отпустили на домашнее лечение.
Более подробно травмы 78-летнего водителя полиция не комментирует, ссылаясь на защиту личных данных.
Все обстоятельства ДТП еще выясняются.
Что случилось
„Полиция получила информацию об аварии на шоссе Таллинн — Тарту 17 апреля 12.30. В момент ДТП в машине находился только водитель — 78-летний мужчина. Скорая помощь доставила его в больницу на медосмотр“, - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Видеозапись аварии в социальную сеть Twitter выложил начальник Криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
„Причину аварии я еще не знаю, но публикую, чтобы показать последствия ДТП, происходящего на большой скорости. Очень надеюсь, что с водителем будет все в порядке“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.