Легко отделался? Полиция сообщила о судьбе пожилого виновника ДТП, которое ужаснуло всех

Как сообщила полиция, после оказания первой медицинской помощи, водителя отпустили на домашнее лечение.

Более подробно травмы 78-летнего водителя полиция не комментирует, ссылаясь на защиту личных данных.

Все обстоятельства ДТП еще выясняются.

Что случилось

„Полиция получила информацию об аварии на шоссе Таллинн — Тарту 17 апреля 12.30. В момент ДТП в машине находился только водитель — 78-летний мужчина. Скорая помощь доставила его в больницу на медосмотр“, - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Видеозапись аварии в социальную сеть Twitter выложил начальник Криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

„Причину аварии я еще не знаю, но публикую, чтобы показать последствия ДТП, происходящего на большой скорости. Очень надеюсь, что с водителем будет все в порядке“.

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