Возле Дома Стенбока пройдет серия пикетов против повышения налогов. Планируется, что все перерастет в масштабную акцию протеста

„Вступившее в должность правительство намерено значительно повысить налоги, хотя до выборов об этом не было сказано ни слова. В результате повышения налога с оборота, подоходного налога, отмены налоговых льгот для многодетных семей, повышения налога с оборота для гостиниц на 140%, введения налога на автомобили и реализации других предложений правительства доходы людей и предприятий станут меньше. Сегодня мы должны вместе четко сказать: „Нет лжи, нет повышению налогов Партией реформ!“», - сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.

По словам Ратаса, Партия реформ намерена в срочном порядке до завершения весенней сессии парламента принять законы о повышении налогов и упразднении налоговых льгот. „Перед повышением разных налогов и отменой льгот необходимо проводить тщательный анализ, привлекать в обсуждению различные группы. Однако учитывая то, в каком темпе коалиция намерена провести повышение налогов, у нее нет планов что-либо с кем-либо обсуждать и что-либо анализировать. Покинувшая пост министра финансов Аннели Аккерманн публично заявила, что прошлое правительство намеренно создало бюджетный дефицит в размере 1,3 млрд евро. Мы не можем просто наблюдать, как из-за повышения налогов будут страдать люди с низкими доходами, а также средний класс“, - сказал Ратас.

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