В Нымме сыграет вице-чемпион мира по шахматам и еще 11 гроссмейстеров(1)
13 мая в Нымме состоится турнир по быстрым шахматам, в котором примут участие до 120 шахматистов. В их числе - экс-претендент на Мировую шахматную корону, вице-чемпион мира 2000 года Алексей Широв, представляющий Испанию.
Широв - один из самых талантливых шахматистов 90-х годов. На международных соревнованиях он играл под флагами Латвии и Испании (чьи цвета продолжает защищать и сейчас). В 1998 году он выиграл матч претендентов у Владимира Крамника и по регламенту должен был сразиться с Гарри Каспаровым за шахматную корону. Однако главный спонсор цикла Луис Рентеро из-за финансовых проблем отказался от организации матча. Других спонсоров Каспаров найти не смог. При этом Широв не получил ни призовых за матч с Крамником, ни отступных за несостоявшийся матч с Каспаровым. Спустя два года проигравший в отборе Широву Крамник обыграл Каспарова и стал чемпионом мира. В том же 2000 году Широв принял участие в чемпионате мира ФИДЕ по нокаут-системе, где дошел до финала, но уступил индийцу Виши Ананду. В 2008 году рейтинг Широва составлял 2755 пунктов эло. На турнире в Таллинне он будет главной звездой.
Регистрация на турнир продолжается до 10 мая, поэтому говорить об окончательном количестве шахматистов рано (игровой зал Nõmme Kultuurikeskus вмещает 60 шахматных столов), однако уже сейчас в числе участников 12 гроссмейстеров: помимо Широва это многократный чемпион Эстонии Кайдо Кюлаотс, победитель командного чемпионата Европы 2011 года в составе сборной Германии Даниэль Фридман, многократный чемпион Польши Михаил Красенков и другие.
Регистрация на турнир ЗДЕСЬ.
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