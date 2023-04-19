В Нымме сыграет вице-чемпион мира по шахматам и еще 11 гроссмейстеров

Широв - один из самых талантливых шахматистов 90-х годов. На международных соревнованиях он играл под флагами Латвии и Испании (чьи цвета продолжает защищать и сейчас). В 1998 году он выиграл матч претендентов у Владимира Крамника и по регламенту должен был сразиться с Гарри Каспаровым за шахматную корону. Однако главный спонсор цикла Луис Рентеро из-за финансовых проблем отказался от организации матча. Других спонсоров Каспаров найти не смог. При этом Широв не получил ни призовых за матч с Крамником, ни отступных за несостоявшийся матч с Каспаровым. Спустя два года проигравший в отборе Широву Крамник обыграл Каспарова и стал чемпионом мира. В том же 2000 году Широв принял участие в чемпионате мира ФИДЕ по нокаут-системе, где дошел до финала, но уступил индийцу Виши Ананду. В 2008 году рейтинг Широва составлял 2755 пунктов эло. На турнире в Таллинне он будет главной звездой.