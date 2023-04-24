Ради своих сбережений состоятельные пожилые супруги пообещали дать обет молчания

Этим супругам не приходится перебиваться с хлеба на квас, напротив, они имеют возможность безбедно наслаждаться старостью.

Как говорит пожилой мужчина, уже давно они усвоили, что по закону деньги, находящиеся на расчетном счете вкладчика, обеспечены на каждого человека в одном банке на сумму до 100 000 евро.

Супруги просят не называть их имен, и вовсе не потому, что стыдятся.

Если они откроют рот, им грозит солидный штраф. Такое условие им навязали, и они были вынуждены были принять его, в противном случае не смогли бы спасти свои сбережения.