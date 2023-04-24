24.04.2023, 08:20
Ради своих сбережений состоятельные пожилые супруги пообещали дать обет молчания
У немолодых супругов, поведавших свою историю еженедельнику Eesti Ekspress, душа болит из-за того, что приходится держать все в тайне. „Что мы сделали не так? Мы только хотели вернуть свои деньги!“
Этим супругам не приходится перебиваться с хлеба на квас, напротив, они имеют возможность безбедно наслаждаться старостью.
Как говорит пожилой мужчина, уже давно они усвоили, что по закону деньги, находящиеся на расчетном счете вкладчика, обеспечены на каждого человека в одном банке на сумму до 100 000 евро.
Супруги просят не называть их имен, и вовсе не потому, что стыдятся.