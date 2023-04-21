Пациент остался без зубов и без денег: в Эстонии нет гарантий на стоматологическое лечение?

Оказание стоматологических услуг на протяжении долгого времени в топе по нареканиям среди жителей Эстонии. Многих интересует гарантия на сделанную работу, порой долгую и весьма дорогостоящую. Но когда возникает проблема, в госструктурах разводят руками — стоматологические услуги, по их мнению, не относятся к медицинским, а значит, гарантии нет. Все на совести клиники и лечащего врача, которые зачастую решать вопрос не спешат. Что делать пациенту, столкнувшемуся с некачественно оказанной стоматологической услугой? И что требуется, чтобы доказать свою правоту? В непростой ситуации разбирался RusDelfi.