Полиция обещает жесткую реакцию на символы агрессии и пропаганду войны 9 мая

„Эстонская полиция не запрещает поминовение погибших. На Военном кладбище можно возложить цветы и склонить голову, но поминовение погибших не должно использоваться для разжигания конфликтов и ненависти“, – сказал руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Департамента полиции и погранохраны (PPA) Рогер Кумм.

По его словам, полиция не может исключать вероятность, что люди будут собираться спонтанно, но нужно помнить, что использование военной символики запрещено: „Полиция будет жестко реагировать на такие символы, мы попросим убрать символ и начнем делопроизводство. Полиция призывает людей не ходить 9 мая на акции, целью которых является провокация. Если кто-то увидит нарушения или военную символику, просим сообщить об этом в полицию“.

Кумм сообщил, что в данный момент в полиции не зарегистрировано ни одного публичного собрания в связи с поминовением погибших во Второй мировой войне: „Полиция будет детально рассматривать каждую заявку на регистрацию публичного собрания, и если мы обнаружим, что это может быть митинг в поддержку агрессии, полиция его запретит. Шествия были частью публичных собраний, и при необходимости мы можем запретить и их“.

„9 мая, а также в годовщину „Бронзовой ночи“, полиция будет работать в усиленном составе, чтобы обеспечить общественный порядок и предотвратить любые нарушения. Мы поддерживаем связь с Военным музеем, в ведении которого находится Военное кладбище, чтобы проконсультировать их по вопросам безопасности“, – сказал Кумм.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.