Мнение
19.04.2023, 14:30

МНЕНИЕ | Призыв онлайн. Граждане России, в том числе с ВНЖ Латвии и Эстонии, могут попасть на войну без предупреждения

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Лев Кадик
журналист
Российские мобилизованные
Российские мобилизованные
ФОТО: MAXIM SHIPENKOV | EPA/Scanpix

На прошлой неделе в России вступил в силу закон, который кардинально меняет систему мобилизации. Отныне граждане России, подлежащие призыву или мобилизации, будут получать электронные повестки. Теоретически под мобилизацию могут попасть и обладатели постоянного или временного видов на жительство в Латвии и Эстонии, в том числе и те, у кого никогда не было доступа к российским государственным электронным сервисам. Если они поедут в Россию, там их могут задержать российские пограничники и передать военным, пишет журналист Лев Кадик для Delfi.lv

Законопроект был опубликован всего за полтора часа до первого чтения и был принят обеими палатами российского парламента с поразительной быстротой — всего за два дня. Владимир Путин подписал закон в ночь на субботу.

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