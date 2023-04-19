МНЕНИЕ | Призыв онлайн. Граждане России, в том числе с ВНЖ Латвии и Эстонии, могут попасть на войну без предупреждения

На прошлой неделе в России вступил в силу закон, который кардинально меняет систему мобилизации. Отныне граждане России, подлежащие призыву или мобилизации, будут получать электронные повестки. Теоретически под мобилизацию могут попасть и обладатели постоянного или временного видов на жительство в Латвии и Эстонии, в том числе и те, у кого никогда не было доступа к российским государственным электронным сервисам. Если они поедут в Россию, там их могут задержать российские пограничники и передать военным, пишет журналист Лев Кадик для Delfi.lv