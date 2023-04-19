Неймар станет отцом во второй раз

Пара опубликовала несколько фотографий, на которых Неймар целует живот подруги и держит на нем руки, пишет РБК.



„Ты присоединишься к прекрасной семье с братом, бабушкой и дедушкой, дядями и тетями, которые уже очень тебя любят! Приходи скорее, малыш, мы тебя ждем!“ — говорится в сообщении.



У Неймара есть сын Дави Лукка (2011 года рождения) от бывшей подруги Каролины Дантанс. Об отношениях с Бьянкарди Неймар объявил в 2022 году, спустя несколько месяцев пара рассталась, но потом снова начала встречаться.



Неймару 31 год. В 29 матчах сезона он забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач за ПСЖ.



В конце февраля Неймар в очередной раз травмировал голеностоп, в начале марта клуб сообщил, что бразилец пропустит остаток сезона из-за операции.



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