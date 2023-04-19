Баскетбол
19.04.2023, 11:27

Пил, кричал, совращал. Тренер женской юниорской сборной Латвии по баскетболу в центре скандала

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ФОТО: Pexels.com

Латвийский баскетбольный союз обратился в Госполицию с заявлением о нарушениях баскетбольного тренера Андриса Стельмаха, сообщает tv3.lv.

Тренер применял к ученикам эмоциональное насилие, совращал их и употреблял алкоголь во время рабочего процесса. Баскетбольный союз проконсультировался с юристами и решил обратиться в полицию с просьбой проверить прозвучавшую в статье информацию.

Стельмах ушел с должности главного тренера женской сборной по баскетболу U-18 после общественного резонанса, вызванного нечестной игрой его команды во время борьбы за бронзовые медали, в результате чего его команда Jūrmala одержала победу. Приостановил он и членство в комиссии тренеров Баскетбольного союза.

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