Fox News заплатит почти $800 млн производителю машин для голосования Dominion. „Процесс века“ по иску о клевете закончился мировой

Тем не менее, Fox News теперь грозит судебный иск от еще одного производителя машин для голосования - компании Smartmatic, которая оценивает понесенный ею ущерб в 2,7 млрд долларов. Адвокаты фирмы насчитали более сотни порочащих ее утверждений, сделанных в эфире Fox News. В частности, в репортажах Fox говорилось, что Smartmatic была якобы основана в Венесуэле с подачи местных коррумпированных диктаторов.

„Мы надеемся, что наше решение урегулировать этот спор с Dominion миром, вместо сеющей раздоры судебной тяжбы, позволит стране закрыть этот вопрос и продолжить жить дальше“, - говорится в заявлении телекомпании.

Как заявили адвокаты Dominion во время досудебных слушаний, 92-летний Мердок признал, что ничего не сделал для того, чтобы принадлежащая ему телесеть перестала распространять порочащие сведения о фальсификациях при подсчете голосов.

В своем исковом заявлении Dominion утверждала, что ее бизнес пострадал из-за распространявшейся компанией недостоверной информации о фальсификации подсчета голосов, направленной против Дональда Трампа.

После выборов 2020 года сторонники проигравшего на них президента Дональда Трампа утверждали, что подсчет голосов в ряде штатов был подтасован в пользу его соперника Джо Байдена и что немалую роль в этом якобы сыграло использование машин для голосования. Консервативный телеканал Fox News, по утверждению истцов, способствовал распространению этих голословных обвинений.

Это одна из самых больших сумм, когда-либо выплаченных по делам о клевете в США, где медиа-организации традиционно находятся под надежной защитой конституционных гарантий свободы слова.

Договоренность между сторонами была достигнута в самый последний момент перед началом процесса, который американские СМИ уже называли самым громким делом о клевете за столетие. Телекомпания согласилась выплатить истцам 787,5 млн долларов - примерно половину от той суммы, которую те требовали в качестве компенсации нанесенного ущерба.

В то же время аналитики отмечают, что законы штата Нью-Йорк строго охраняют права СМИ на свободу слова, из-за чего Smartmatic будет крайне непросто одержать победу в суде.

В конце марта Уильям Барр, дважды занимавший пост министра юстиции CША, написал в газете Wall Street Journal статью, в которой заявил, что дело следует решить в пользу Fox - либо на процессе, либо на апелляции. Барр поддержал позицию адвокатов канала, доказывавших, что его ведущие лишь знакомили свою аудиторию с утверждениями о мнимых происках Dominion, но никогда не говорили, что эти утверждения соответствуют истине.

Даже если бы Fox не пошла на мировую с Dominion и проиграла ей во всех инстанциях, взыскать с канала 1,6 млрд долларов было бы так же непросто, как доказать его виновность в клевете.

Сторонники Fox напоминают, что в 2018 году стоимость Dominion оценивалась в 200 млн долларов, и недоумевают, как истец сумел вывести такую сумму своих убытков, якобы понесенных по вине ответчика.

Национальное публичное радио (NPR), являющееся идеологическим антиподом Fox, отмечает, что в настоящее время у Dominion, работающей уже в 28 штатах страны из 50, больше заказчиков, чем было до того, как компания была оклеветана репортерами консервативного телеканала. Dominion пришлось бы убеждать судей, что если бы ее не оболгали, у нее было бы еще больше клиентов, что было бы довольно непростой задачей.

Тем не менее, несмотря на грандиозную сумму, которую ей придется выплатить в рамках мирового соглашения, для Fox это в целом, скорее, позитивный исход, полагают эксперты в области права.

Судебный процесс побудил бы общественность начать еще более дотошно изучать то, как телеканал освещал прошлые президентские выборы, и неизвестно, что еще удалось бы вытащить на свет, говорит профессор Сиракузского университета, эксперт по Первой поправке к конституции США Рой Гуттерман.

„Шестинедельный процесс мог бы стать изнурительным испытанием для всех его участников и, вероятней всего, малопочетным для Fox, - говорит он. - Однако в случае проигрыша для Fox бы это обошлось еще дороже, а кроме того, имело бы серьезные последствия для будущих судебных решений, в том что касается стандартов установления преступного умысла, а также самой Первой поправки“.

По мнению адвоката по гражданским процессам Майкла Симпсона, перспектива репутационного ущерба, который бы понесла телекомпания, если бы ее первые лица, включая владельца Руперта Мердока и популярных телеведущих, были вынуждены давать показания в суде, склонила чашу весов в сторону заключения мирового соглашения.

Dominion, в свою очередь, пока не собирается останавливаться на достигнутом: в ожидании рассмотрения находятся дела против еще двух консервативных телесетей: OAN и Newsmax. Фирма также подала схожие иски к некоторым союзникам Дональда Трампа, в частности Руди Джулиани, Сидни Пауэлл и Майка Линдла.