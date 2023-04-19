Строительные работы на речном променаде в Нарве возобновляются. Находиться на объекте запрещено!

Основные строительные работы в рамках заключенного договора включают строительство велосипедно-пешеходной дорожки с энергосберегающим освещением от бывшего футбольного поля до улицы Раудсилла, соединяя верхний и нижний уровни прогулочной зоны Йоаорга. Департамент развития и экономики города Нарвы напоминает, что нахождение на строительном объекте опасно и запрещено.

В декабре прошлого года были завершены строительные работы на острове, укрепление береговой линии, реконструкция мостов, установка энергосберегающего освещения, строительство пешеходных и велосипедных дорожек, строительство смотровой площадки „5 кроновый вид“. В настоящий момент на смотровой площадке 5-кронового вида идут гарантийные работы, которые планируют завершить к 24.04.2023.

Основная цель проекта „Речные променады III“ — это комплексное развитие и благоустройство променадов с целью превращения приграничной территории в привлекательное место для развития туризма и бизнеса.

Проект реализуется в рамках Европейского инструмента соседства и со-финансируется Европейским союзом. Бюджет города Нарвы в рамках проекта составляет 2 936 940,55 евро, самофинансирование города 293 694,06 евро, поддержка программы 2 643 246,49 евро.

Проект реализуется с июля 2019 по ноябрь 2023 года. Информацию о проекте можно посмотреть по ссылке: http://www.forttour.net

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