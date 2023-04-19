77-летнего экс-босса мирового биатлона хотят упрятать за решетку. В деле замешаны русские и даже проститутки(1)
Экс-главе Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции. Уже пять лет он находится под следствием.
Для Бессеберга, который сделал биатлон одним из самых популярных зимних видов спорта в мире, все началось в 2018 году, пишет Sport24.
„Спасибо“ за это он может сказать экс-главе Московской антидопинговой лаборатории и информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову. Именно он рассказал, что Россия давала взятки IBU (Бессебергу и генеральному секретарю Николь Реш), чтобы те закрывали глаза на нарушения и были лояльными.
Помимо этого Бессеберга и Реш подозревали в получении взяток, а также подкупе при выборе хозяйки чемпионата мира-2021. Фигуранты дела признали, что взятки были, но никак не повлияли на победу Тюмени. Мировой форум в итоге в России не состоялся из-за дела WADA против РУСАДА, которое повлекло за собой 2-летний бан российского спорта (нейтральный статус и все такое).
Через пару лет к австрийской полиции, которая расследовало дело, присоединился норвежский орган по расследованиям и судебному преследованию экономических и экологических преступлений. Также отдельно расследовала дело независимая комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора из WADA.
В итоге обвинения по поводу сокрытия допинга в российском биатлоне с Бессеберга сняли. А вот история со взятками остается открытой.
Норвежское следствие обвиняет экс-функционера в получении взяток в виде часов, поездок на охоту за границу и связи с проститутками. Все это Бессеберг получал, по утверждению обвинения, от России.
При обыске в доме Бессеберга, когда дело против него начиналось, были обнаружены 13 наручных часов. Тогда экс-босс IBU признавался, что одни из часов получил на чемпионате мира-2011 в Ханты-Мансийске, а про остальные он умолчал.
Поездки на охоту за счет принимающей стороны были в Хантах и Тюмени. Он также это подтверждал.
Что касается услуг проституток, здесь Бессеберг тоже сознался в том, что у него были подобные связи с ними в России. Все, вероятно, было организовано кем-то из спортивных чиновников, по его словам.
Прямо сейчас Бессеберг свою вину отрицает, но прокуратура уверена, что доказательств достаточно. Адвокат обвиняемого Кристиан Хьорт также настаивает на том, что функционер не брал взяток.
„Бессеберг никогда не брал взяток и не пытался повлиять на антидопинговую систему IBU в интересах кого бы то ни было.
Он был сторонником жесткой линии в антидопинговой работе. Он тажке настаивал на том факте, чтобы все дела о применении допинга рассматривались в соответствии с правилами, независимо от того, направлены ли подозрения на спортсменов с Запада или Востока. Это сделало его непопулярным среди некоторых и дало повод для нескольких необоснованных обвинений в его адрес.
Бессеберг рад, что не найдено оснований для продолжения обвинений в том, что он влиял на антидопинговую работу IBU в чьих-либо интересах, или оснований для обвинений в том, что он получал большие суммы денег наличными в связи с этим.
Дело было и остается огромным бременем для Бессеберга и его семьи. Он жил с очень серьезными обвинениями против него в течение пяти лет. Теперь он с нетерпением ждет возможности объясниться в суде по поводу оставшихся обвинений по делу. Он верит, что факты покажут, что и для них нет никаких оснований“, — цитирует адвоката ABC.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.