77-летнего экс-босса мирового биатлона хотят упрятать за решетку. В деле замешаны русские и даже проститутки

Для Бессеберга, который сделал биатлон одним из самых популярных зимних видов спорта в мире, все началось в 2018 году, пишет Sport24.

„Спасибо“ за это он может сказать экс-главе Московской антидопинговой лаборатории и информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову. Именно он рассказал, что Россия давала взятки IBU (Бессебергу и генеральному секретарю Николь Реш), чтобы те закрывали глаза на нарушения и были лояльными.

Помимо этого Бессеберга и Реш подозревали в получении взяток, а также подкупе при выборе хозяйки чемпионата мира-2021. Фигуранты дела признали, что взятки были, но никак не повлияли на победу Тюмени. Мировой форум в итоге в России не состоялся из-за дела WADA против РУСАДА, которое повлекло за собой 2-летний бан российского спорта (нейтральный статус и все такое).

Через пару лет к австрийской полиции, которая расследовало дело, присоединился норвежский орган по расследованиям и судебному преследованию экономических и экологических преступлений. Также отдельно расследовала дело независимая комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора из WADA.

В итоге обвинения по поводу сокрытия допинга в российском биатлоне с Бессеберга сняли. А вот история со взятками остается открытой.

Норвежское следствие обвиняет экс-функционера в получении взяток в виде часов, поездок на охоту за границу и связи с проститутками. Все это Бессеберг получал, по утверждению обвинения, от России.

При обыске в доме Бессеберга, когда дело против него начиналось, были обнаружены 13 наручных часов. Тогда экс-босс IBU признавался, что одни из часов получил на чемпионате мира-2011 в Ханты-Мансийске, а про остальные он умолчал.

Поездки на охоту за счет принимающей стороны были в Хантах и Тюмени. Он также это подтверждал.

Что касается услуг проституток, здесь Бессеберг тоже сознался в том, что у него были подобные связи с ними в России. Все, вероятно, было организовано кем-то из спортивных чиновников, по его словам.