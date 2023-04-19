За месяц более 7000 жителей Эстонии разрешили использовать свои органы для пересадки

„Подарить свои органы и тем самым спасти другого человека является неоценимым поступком“, - отмечает директор Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета доктор Вирге Палль и добавляет, что за всеми подписанными волеизъявлениями стоят бескорыстные люди, которые согласны делать добро и после своей смерти.

В период активной информационной кампании с 15.03 по 16.04.2023 на портале пациента было оформлено 7161 новых волеизлияний о посмертном донорстве органов, то есть в среднем 217 заявлений в день. Для сравнения, в период до начала кампании с 01.01 по 14.03.2023 было сделано 1141 волеизъявление, то есть в среднем 11 заявлений в день.

В Эстонии сделано всего 39 995 волеизъявлений о посмертном донорстве тканей и органов, т.е. согласие дали 3,82% взрослого населения.

По состоянию на 17 апреля в Эстонии насчитывается 80 человек с тяжелой органной недостаточностью, ожидающих трансплантации органов. Из них 63 человека ждут почку, включая четыре почки и поджелудочную железу одновременно, 10 человек ждут печень, один поджелудочную железу и два пациента – новые легкие. Кроме того, пятеро пациентов ожидают пересадки сердца, которую делают эстонским пациентам в Финляндии, Хельсинки. Все остальные пересадки проводятся в Эстонии.

„Для того, чтобы пациенты, ожидающие трансплантации, получали своевременное лечение, важен вклад каждого члена общества. Один донор органов может подарить новую жизнь восьми разным людям“, - сказала доктор Палль.

Оформить электронное волеизъявление о донорстве органов легко – все совершеннолетние могут сделать это на хорошо знакомом интернет-сайте портала пациентов www.digilugu.ee . В меню сайта нужно выбрать раздел „Волеизъявления“ и далее указать свое решение – о согласии или отказе – и подтвердить его цифровой подписью. „Подписанное волеизъявление всегда можно изменить на своей странице портала пациента, но непременно рекомендую сообщить своим близким о вашем решении“, – подчеркнула доктор Палль.

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