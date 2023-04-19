Рейтинги партий: Партия реформ быстро теряет поддержку

Каждую неделю некоммерческая организация Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований) совместно с фирмой Norstat Eesti проводит опросы, чтобы узнать рейтинги партий. Судя по последним результатам, Партию реформ поддерживают 24,3%, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) 19,8% и Центристскую партию 17,7% граждан, обладающих избирательным правом.

За неделю рейтинг Партии реформ снизился на два процента, поддержка партии премьер-министра уменьшилась за последние четыре недели на 5%. Рейтинг EKRE за неделю вырос на 1,8%, за последние три недели их поддержка увеличилась на 3,2%. Рейтинг Центристской партии за последние три недели вырос на 2,5%.

Вслед на первой тройкой парти следуют Eesti 200 (15,4%), Социал-демократическая партия (9,5%), а также Isamaa (7,9%). Таким образом, входящие в коалицию партию поддерживают 49,2% и оппозиционные партии 45,4% респондентов.

Последние совокупные результаты отражают период с 21 марта по 17 апреля, всего в опросе приняли участие 4000 граждан Эстонии, обладающим правом голоса.

Институт общественных исследований отдельно обнародовал последние результаты опроса за одну неделю (выборка 1000), так как они заметно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка 4000).

Как показали результаты опроса, проведенного за последнюю неделю, EKRE поддерживают 24,6%, Партию реформ 21,6% и Центристскую партию 17,2% респондентов. Eesti 200 поддерживают 14,2%, Социал-демократическую партию 9,3% и партию Isamaa 7,3% опрошенных.

Представляя результаты, Институт общественных исследований и Norstat, основное внимание уделили совокупным результатам опросов за последние четыре недели. В таком виде определение рейтинга в процентном соотношении сглаживает колебания в отдельных опросах, которые связаны как со статистической погрешностью, так и с краткосрочным влиянием событий.