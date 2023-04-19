Рейтинги партий: Партия реформ быстро теряет поддержку(14)
За последние четыре недели поддержка Партии реформ снизилась на пять процентов.
Каждую неделю некоммерческая организация Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований) совместно с фирмой Norstat Eesti проводит опросы, чтобы узнать рейтинги партий. Судя по последним результатам, Партию реформ поддерживают 24,3%, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) 19,8% и Центристскую партию 17,7% граждан, обладающих избирательным правом.
За неделю рейтинг Партии реформ снизился на два процента, поддержка партии премьер-министра уменьшилась за последние четыре недели на 5%. Рейтинг EKRE за неделю вырос на 1,8%, за последние три недели их поддержка увеличилась на 3,2%. Рейтинг Центристской партии за последние три недели вырос на 2,5%.
Вслед на первой тройкой парти следуют Eesti 200 (15,4%), Социал-демократическая партия (9,5%), а также Isamaa (7,9%). Таким образом, входящие в коалицию партию поддерживают 49,2% и оппозиционные партии 45,4% респондентов.
Последние совокупные результаты отражают период с 21 марта по 17 апреля, всего в опросе приняли участие 4000 граждан Эстонии, обладающим правом голоса.
Институт общественных исследований отдельно обнародовал последние результаты опроса за одну неделю (выборка 1000), так как они заметно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка 4000).
Как показали результаты опроса, проведенного за последнюю неделю, EKRE поддерживают 24,6%, Партию реформ 21,6% и Центристскую партию 17,2% респондентов. Eesti 200 поддерживают 14,2%, Социал-демократическую партию 9,3% и партию Isamaa 7,3% опрошенных.
Представляя результаты, Институт общественных исследований и Norstat, основное внимание уделили совокупным результатам опросов за последние четыре недели. В таком виде определение рейтинга в процентном соотношении сглаживает колебания в отдельных опросах, которые связаны как со статистической погрешностью, так и с краткосрочным влиянием событий.
Для того чтобы выборка была репрезентативной, опросы были комбинированными, проводились по телефону и интернету. Для обеспечения репрезентативности данные выборки взвешивались в соответствии с пропорциональным распределением обладающих правом голоса граждан на основе основных социально-демографических признаков.
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