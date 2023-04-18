ФОТО | „Левадия“ упустила победу над „Пайде“, пропустив на последних минутах

„Левадия“ повела в счете на 71-й минуте матча, сыгранного в Пайде, благодаря голу Фелипе Фелисио, но хозяевам поля удалось сравнять счет на последней минуте матча. Героем городской команды „Пайде“ стал именинник Андре Фролов, забивший после штрафного удара.

Голкипер „Левадии“ Карл Андре Валлнер признался в послематчевом интервью Soccernet, что защитники очень плохо сыграли во время пропущенного гола..

„На последней минуте... Даже в юношеской лиге до 16 лет нельзя так ошибаться, это ненормально, что пас приходит на дальнюю штангу и игрок свободен“, — сказал Валлнер.

Фролов, автор гола, сказал, что команда Пайде никогда не теряла веры. „Мы играли до конца и добились успеха. У обоих команд были свои возможности, они не хотели слишком рисковать. Мы хотели заработать три очка, но мы должны быть довольны. Сыграли вничью с лидером чемпионата“, — сказал Фролов.

У „Пайде“ 10 очков после семи туров и пятое место в турнирой таблице. „Левадия“, прервавшая победную серию из пяти игр, лидирует с 17 очками. „Флора“, которая завтра на выезде встретится с „Нымме Калью“, набрала 16 очков и занимает пока второе место.

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