18.04.2023, 20:18
ФОТО | В столкновении легковушки и микроавтобуса пострадал человек
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 18 апреля, около 16:15 на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Ряэма в Пярну столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Один человек был доставлен в больницу.
По предварительным данным, на регулируемом светофором перекрестке столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и микроавтобус. В результате аварии легковушка снесла светофорный столб.
Спасатели устранили опасность возгорания автомобилей и очистили дорогу от пролившихся жидкостей. Движение на месте аварии было нарушено около часа.
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