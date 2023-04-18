ЧП и криминал
18.04.2023, 20:18

ФОТО | В столкновении легковушки и микроавтобуса пострадал человек

 
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Сегодня, 18 апреля, около 16:15 на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Ряэма в Пярну столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Один человек был доставлен в больницу.

По предварительным данным, на регулируемом светофором перекрестке столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и микроавтобус. В результате аварии легковушка снесла светофорный столб.

Спасатели устранили опасность возгорания автомобилей и очистили дорогу от пролившихся жидкостей. Движение на месте аварии было нарушено около часа.

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