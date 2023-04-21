Пропавший в Ласнамяэ Павел найден

Сообщалось, что последний раз Павла видели 17 апреля в 14:00, когда он уехал из Ласнамяэ. После этого он ездил на разных видах общественного транспорта, а в 16:51 сел на трамвай номер 1 в Кадриорге. Дальнейший его маршрут был неизвестен.

Полиция проверила различные места, где мог бы находиться Павел, но поиски не увенчались успехом. Были основания полагать, что его жизни и здоровью угрожает опасность.

К счастью, в пятницу, 21 апреля, Павел был найден. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сообщила, что с ним все в порядке.

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